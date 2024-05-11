Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.28 комментариев
Власти Японии решили уничтожить препараты от COVID почти на 2 млрд долларов
Японское правительство планирует уничтожить около 77% неиспользованных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19, закупленных на общую сумму около 300 млрд иен (1,93 млрд долларов).
Решение было принято из-за низкой востребованности этих лекарств, передает РИА «Новости».
В начале пандемии правительство закупило таблетки для 5,6 млн человек. Однако к настоящему времени неиспользованными остались препараты, предназначенные для 4,3 млн человек. Все неиспользованные препараты будут уничтожены по мере истечения срока годности.
Напомним, 8 мая 2023 года Япония понизила категорию COVID-19 со второй (туберкулез) до пятой (сезонный грипп, сифилис) по закону об инфекционных заболеваниях.