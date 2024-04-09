Марш против «русского закона» в Тбилиси собрал немного участников

В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

В Москве под окнами дома на Зоологической улице найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

Tекст: Денис Тельманов

«Предварительно у него были проблемы с психическим здоровьем», – передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах столицы.



Представитель экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до гибели Кунгуров написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной. После этого она вызвала полицию.

Евгений Кунгуров – заслуженный артист РФ. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

Ранее сообщалось, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.