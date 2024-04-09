Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
Марш против «русского закона» в Тбилиси собрал немного участников
В Тбилиси на широко анонсированный марш протеста в связи с обсуждаемым законом «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает ежегодную отчетность финансируемых из-за рубежа НПО и СМИ, вышли не более 300 представителей оппозиции и гражданского общества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Участники акции рассчитывают, что позже акция станет более многочисленной, и маршируют под лозунгами: «Да – Европе!» и «Нет русскому закону!».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот закон «русским».
По ее словам, «никто никогда под русским флагом в Грузию не войдет и не победит». Власти говорят о «двойных стандартах» Запада, представители которого критикуют этот грузинский законопроект.