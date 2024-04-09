Президент Грузии назвала «русским» закон «О прозрачности иностранного влияния»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Власти посмели заново внести русский закон. Но это приведет к их поражению», – заявила она журналистам.

По словам президента Грузии, «никто никогда под русским флагом в Грузию не войдет и не победит».

Ранее депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа заявил, что «в Евросоюзе намерены вскоре принять еще более жесткие регуляции по недопущению непрозрачного иностранного влияния».

«Если им можно, почему нам нельзя? Почему нам говорят, не делайте этого?!» – заявил парламентарий на пресс-конференции.