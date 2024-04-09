Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Президент Грузии назвала «русским» закон «О прозрачности иностранного влияния»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «русским» обсуждаемый закон «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает ежегодную отчетность финансируемых из-за рубежа НПО и СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Власти посмели заново внести русский закон. Но это приведет к их поражению», – заявила она журналистам.
По словам президента Грузии, «никто никогда под русским флагом в Грузию не войдет и не победит».
Ранее депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа заявил, что «в Евросоюзе намерены вскоре принять еще более жесткие регуляции по недопущению непрозрачного иностранного влияния».
«Если им можно, почему нам нельзя? Почему нам говорят, не делайте этого?!» – заявил парламентарий на пресс-конференции.