Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.6 комментариев
МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке
МЧС сообщило о подошедшей к Оренбургу паводковой воде
К Оренбургу вплотную приблизилась вода от паводков, сообщил глава пресс-службы регионального Главного управления МЧС Александр Ситников.
В Оренбурге вода пока значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но очень близко подбирается к городу, сказал Ситников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Он добавил, что вода «уже где-то на пороге».
Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.