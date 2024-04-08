МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке

МЧС сообщило о подошедшей к Оренбургу паводковой воде

Tекст: Алексей Дегтярев

В Оренбурге вода пока значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но очень близко подбирается к городу, сказал Ситников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Он добавил, что вода «уже где-то на пороге».

Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.