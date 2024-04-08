Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Макаревич не признал вину в публикации материалов иноагента без маркировки
Адвокат Макаревича заявил, что музыкант не ведет страницу в соцсети «ВКонтакте»
Суд в Москве отложил заседание по делу о нарушении закона об иноагентах против музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом), адвокат артиста заявил, что певец не ведет страницу в соцсети «ВКонтакте», из-за публикаций в которой на него был составлен протокол.
Представитель Андрея Макаревича (признан иноагентом) заявил в суде, что защитой направлен запрос в администрацию VK для выяснения личности человека, который ведет страницу «Андрей Макаревич*», передает ТАСС.
В суде рассматривается вопрос о пяти постах на странице без маркировки иноагента. Макаревичу грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, причем это уже второй протокол по данной статье. Артиста могут привлечь к уголовной ответственности.
Суд принял решение отложить заседание на 13 мая, чтобы дать время защите Макаревича на получение ответа от администрации VK.
Напомним, Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Музыкант уехал в Израиль и обещал больше не выступать в России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом