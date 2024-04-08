Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.0 комментариев
Путин рекомендовал проводить в регионах конкурсы «А ну-ка, девушки!»
Путин рекомендовал проводить в регионах России конкурсы «А ну-ка, девушки!»
Президент Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в регионах страны корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!».
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!» – передает ТАСС текст перечня поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.
Ответственными за исполнение назначены руководители регионов, доклад президент ожидает до 1 ноября 2024 года.
Также Путин поручил проработать учреждение государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий.
«Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», – говорится в документе.