И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Логистически-транспортный объект повредили в Одесской области
Глава ОВА: В Одесской области повредили логистически-транспортный объект
В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
По его словам, было попадание в логистически-транспортный объект в Одесском районе, в результате взрыва он поврежден, передает РИА «Новости».
Ранее на фоне объявленной воздушной тревоги в Одесской области в районе города Черноморска прогремели взрывы.