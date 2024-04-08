И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Во время пожара на судне «Катерина Великая» во Владивостоке погиб человек
Во Владивостоке при пожаре на судне снабжения «Катерина Великая» погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали при пожаре на судне снабжения «Катерина Великая» на судоремонтном заводе во Владивостоке, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в понедельник в 3 утра в Центре судоремонта «Дальзавод» произошло загорелось судно снабжения «Катерина Великая». Там добавили, что пожар потушен, три человека пострадали, один погиб, передает РИА «Новости».
Как уточняет ГУ МЧС по Приморскому краю, к приезду спасателей из кормы судна шел дым, происходило задымление в трюмах. Там добавили, что пожарные спасли пять человек, огнем повреждено технологическое помещение, причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее во время огневых работ на крупнейшей в России плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошел взрыв газового баллона.