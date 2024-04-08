  • Новость часаЗадержан подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских
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    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
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    Генсек НАТО увязал «настоящий мир» на Украине с поражением России
    Убийцу полицейского в Подмосковье заметили на пути в Петербург
    Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора
    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область украинская РСЗО Vampire
    Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    9 комментариев
    8 апреля 2024, 08:41 • Новости дня

    Нефть подешевела после роста прошлой недели

    Мировые цены на нефть начали снижаться после роста предыдущей недели

    Мировые цены на нефть в понедельник начали снижаться после роста по итогам прошедшей недели.

    Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.34 снижается на 1,59%, достигая 89,71 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,56%, до 85,56 доллара, передает РИА «Новости».

    На прошедшей неделе стоимость Brent поднялась на 4,8%, а WTI – на 5,15%. В данный момент наблюдается коррекционное снижение цен.

    «Волатильность в сторону повышения цен сохраняется, во многом это связано с геополитикой», – цитирует Bloomberg глава азиатского отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатана.

    7 апреля 2024, 18:43 • Новости дня
    В Подмосковье совершено нападение на группу сотрудников МВД, один полицейский погиб
    В Подмосковье совершено нападение на группу сотрудников МВД, один полицейский погиб
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.

    Нападение произошло вечером 7 апреля. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле, сообщает ТАСС.

    В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Полиция устанавливает личности и местонахождение преступников.

    Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он избил и пытался душить фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.

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    8 апреля 2024, 02:44 • Новости дня
    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора

    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанные за нападение на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске назвали имя своего координатора.

    «Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали в Киев. Там миллион рублей дадут», – сказал один из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на предоставленную ФСБ видеозапись допроса.

    Другой обвиняемый рассказал об обещанной помощи при переходе границы.

    «Мы поехали в Киев, там должны были ждать деньги – по 1 млн рублей. Сайфулло сказал, нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти границу и доехать в Киев», – рассказал задержанный.

    По его словам, координатор утверждал, что инструкции будет давать по телефону.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла». По его словам, настоящие наниматели террористов – «бандеровские ублюдки, ваши выкормыши», а соучастники убийства – «Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные».

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    7 апреля 2024, 12:46 • Новости дня
    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной

    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, Россия нуждается не в переговорах с Украиной, а в победе, поскольку киевский режим показал, что Украина – террористическое государство, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Запад не верит в победу Украины над Россией, и им она не нужна, а нужно ослабление России любым способом, в том числе и руками Украины.

    Ранее источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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    7 апреля 2024, 16:10 • Новости дня
    ВСУ повредили купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
    ВСУ повредили купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции.

    В Telegram-канале станции уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано, передает ТАСС.

    В воскресенье прилеты дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.

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    7 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»

    Точность ракет «Искандер-М» увеличена по опыту СВО

    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

    Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».

    Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.

    Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.

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    7 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс

    Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс

    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев, об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

    В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».

    Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.

    Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

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    7 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

    В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.

    Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.

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    7 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    Убийцу полицейского в Подмосковье заметили на пути в Петербург

    Tекст: Ольга Иванова

    Напавший на полицейских в Ногинском районе Московской области был замечен на пути в Петербург, сообщают Telegram-каналы.

    Как сообщает SHOT, напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.

    Baza сообщает, что на поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.

    Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на двух сотрудников полиции, сообщает ТАСС. На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия, изучают улики и документируют все следы преступления.

    На видео также показаны вещи, которые были найдены на месте происшествия: несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, пока не установлено.

    Предварительно, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

    Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.

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    7 апреля 2024, 19:00 • Новости дня
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения

    Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада

    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Офису Зеленского надо любой ценой выпросить у Запада деньги на продолжение боевых действий. Поэтому ВСУ стали активнее бить по Запорожской АЭС (ЗАЭС). При этом в Киеве не думают о последствиях таких действий, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате обстрела ВСУ был поврежден купол шестого энергоблока ЗАЭС.

    «Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.

    «На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.

    Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

    «Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

    Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».

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    7 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    В Госдуме предложили Макрону лично возглавить на Украине французских военных
    В Госдуме предложили Макрону лично возглавить на Украине французских военных
    @ YOAN VALAT/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон должен поступить «по-мужски» и лично возглавить на Украине французских военных, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    Как указал Шеремет, у французского лидера есть возможность поступить «по-мужски». И если Макрону, по словам депутата, так хочется отправить солдат из Франции «на верную гибель», то он должен показать пример и «лично возглавит французский оккупационный корпус», передает РИА «Новости».

    «У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», – добавил он.

    Шеремет отметил, что народ Франции должен попытаться вразумить свои власти, и не допустить «кровопролития, которым так упивается Зеленский».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    7 апреля 2024, 10:25 • Новости дня
    Валентине Матвиенко присвоили звание Героя Труда

    Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

    Валентине Матвиенко присвоили звание Героя Труда
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Указом российского лидера Владимира Путина глава Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена звание Героя труда РФ.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом, передает ТАСС.

    7 апреля Матвиенко исполнилось 75 лет.

    Ранее Путин проводил встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим, который 3 апреля отметил 85-летний юбилей. Глава государства присвоил ректору МГУ звание Героя Труда.

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    7 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, а также отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка ДНР.

    Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В Минобороны уточнили, что на Купянском направлении российские войска отразили контратаки ВСУ и поразили две САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20, РСЗО «Ураган», «Град», РЛС AN/TPQ-50 и станцию РЭБ «Нота».

    Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразив девять контратак ВСУ. Уничтожены гаубица М777, два орудия М119, гаубица FН70, САУ PzH 2000, три гаубицы Д-20, САУ «Акация», три гаубицы Д-30, склад боеприпасов и три станции РЭБ «Нота».

    В пресс-службе указали, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, поразив формирования нацгвардии и теробороны. Уничтожены танк, шесть автомобилей, гаубица М777 и склад боеприпасов.

    В ведомстве добавили, что на Херсонском направлении российские войска поразили скопления живой силы ВСУ. Потери противника: 25 человек, три автомобиля, две гаубицы М777, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожены склад с БПЛА НАТО, две ПУ ЗРК С-300, РЛС П-18, а также живая сила и техника ВСУ в 107 районах. Сбиты 293 БПЛА и четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 19 390 БПЛА, 499 ЗРК, 15 709 танков и ББМ, 1266 РСЗО, 8715 орудий и минометов, 20 740 единиц автотехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении.

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    7 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), заочно обвиненный в России в причастности к терактам, заявил, что Крымский мост «хорошо защищен».

    В интервью телеканалу ARD Буданов ответил на вопрос, почему Крымский мост, который Украина неоднократно называла своей целью, все еще не уничтожен. Так, он заявил, что «мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», передает РИА «Новости».

    Ранее в британских СМИ появилась информация, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона.

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    7 апреля 2024, 17:00 • Новости дня
    При атаке ВСУ на белгородское село погибла 18-летняя девушка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородский район погибла 18-летняя девушка, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, четыре беспилотника атаковали село Шагаровка. По его словам, осколки одного из сбитых БПЛА попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек. Девушка погибла на месте, мужчина, 18-летний юноша и двое детей получили ранения, отметил он.

    На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, жителям порекомендовали оставаться дома.

    В воскресенье беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью.

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    7 апреля 2024, 15:01 • Новости дня
    Новый президент Словакии выразил желание наладить отношения с Россией
    Новый президент Словакии выразил желание наладить отношения с Россией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что после завершения конфликта на Украине его страна будет искать пути налаживания отношений с Россией.

    В эфире телеканала RTVS Пеллегрини выразил надежду на скорейшее завершение конфликта и подчеркнул, что Словакия будет готова к возобновлению диалога с Россией, передает Газета.Ru.

    Напомним, 7 апреля лидер партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини одержал победу во втором туре выборов президента Словакии. Он набрал 55,02% голосов избирателей, его соперник, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок – 44,97%.

    Напомним, Корчок выступает за оказание всесторонней помощи Украине, Пеллегрини против поставок оружия Киеву. Партия Пеллегрини была основана в 2020 году политиками, покинувшими партию премьера Словакии Роберта Фицо. В 2023 году она вошла в правительственную коалицию с победившей на выборах партией Фицо. Фицо лично приехал в штаб Пеллегрини поздравить того с победой.

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