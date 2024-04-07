Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной
Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа
Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, Россия нуждается не в переговорах с Украиной, а в победе, поскольку киевский режим показал, что Украина – террористическое государство, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Запад не верит в победу Украины над Россией, и им она не нужна, а нужно ослабление России любым способом, в том числе и руками Украины.
Ранее источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.