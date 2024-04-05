Опубликовано видео прорыва дамбы в Орске

Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной

RT: Юлия Навальная может потерять роль лидера оппозиции России из-за проблем с алкоголем

Tекст: Валерия Городецкая

По данным RT, новым руководителем может стать дочь Юлии Навальной Дарья. Навальная-младшая, как отмечают источники, является более выгодным кандидатом на эту роль: девушка окончила Стенфордский университет в США, лучше интегрирована в западное политическое сообщество, управляема и предсказуема.

Тем временем Юлия отдает предпочтение организуемым спонсорами оппозиции светским мероприятиям, а активная политическая деятельность отошла на второй план.

При этом прежние соратники Навального – Мария Певчих и Леонид Волков (признаны иноагентами в России), находящиеся в конфликте на почве лидерства в ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России), не хотят, чтобы несистемную российскую оппозицию возглавлял кто-то из Навальных. Они консультируются с кураторами в США и Британии, пытаясь найти альтернативные варианты.



В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии.