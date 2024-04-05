Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.3 комментария
Опубликовано видео прорыва дамбы в Орске
Момент прорыва дамбы в оренбургском Орске попал на видео, сообщают информационные агентства.
На видеозаписи поток воды прорвал остатки преграды и хлынул в город, когда техника пыталась засыпать дамбу грунтом, передает РИА «Новости».
В МЧС России сообщили, что после прорыва дамбы подготовлены 12 пунктов временного размещения для расселения эвакуированных людей, в них уже прибыли порядка 40 человек, в том числе 17 детей, передает ТАСС.
Тем временем губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводит заседание комиссии по ЧС в Орске.
Напомним, из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться. В оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления.