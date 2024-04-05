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    Украина столкнулась с сильнейшим дефицитом сельхозработников
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    15 комментариев
    5 апреля 2024, 12:13 • Новости дня

    От ударов ВСУ по территории России в 2024 году погиб 201 мирный житель

    МИД: От ударов ВСУ в 2024 году погиб 201 мирный житель

    От ударов ВСУ по территории России в 2024 году погиб 201 мирный житель
    @ Елена Рузанова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    По данным МИД, с начала года в результате обстрелов со стороны Украины 201 мирный житель в России погиб, 721 человек получил ранения.

    Как сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, всего за период с 1 января по 31 марта 2024 года от действий украинских боевиков пострадали 922 человека, передает ТАСС.

    Кроме того, Мирошник сообщил, что киевский режим с начала года выпустил как минимум 22 тыс. боеприпасов по гражданским объектам на территории России.

    В Кремле заявляли ранее, что российские военные работают, чтобы исключить возможность для нанесения ударов по объектам на территории России со стороны киевского режима, ведущего террористическую деятельность.

    4 апреля 2024, 18:06 • Новости дня
    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    Сикорский: НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны – члены Североатлантического альянса приняли решение по вопросу создания миссии на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    По словам Сикорского, это не означает, что НАТО вступит в конфликт напрямую, передает РИА «Новости».

    Миссия позволит задействовать «координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», пояснил он. В частности, это даст возможность большему числу украинских военных проходить обучение в Польше, сказал министр.

    Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.

    Коментарии (74)
    4 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Tagesschau: Немецкие компании помогают восстанавливать Мариуполь

    Tекст: Ольга Никитина

    Немецкое издание Tagesschau (медиагруппа ARD) опубликовало материал, в котором пишет, что продукция компаний Knauf и WKB Systems использовалась для восстановления Мариуполя в ДНР.

    В качестве доказательства издание приводит фотографии и видео, на которых видны мешки со строительными смесями Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems на стройплощадках города, передает РИА «Новости».

    Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, заявив, что Knauf «цементирует российскую власть» на этой территории.

    В Мариуполе уже построен новый жилой комплекс из десяти многоквартирных домов общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров.

    В ноябре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России. Однако в марте Украина закрыла этот список под давлением западных партнеров.

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    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Лавров: Говорить об Украине нужно не с Зеленским

    Лавров заявил об убежденности России в том, что обсуждать Украину нужно не с Зеленским

    Лавров: Говорить об Украине нужно не с Зеленским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия убедилась, что говорить об урегулировании на Украине нужно не с президентом страны Владимиром Зеленским, а с теми, кто указывает ему, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Еще когда его [Зеленского] легитимность никем не ставилась под сомнение, всеми признавалось, все понимали, что переговоры надо вести не с ним. И убеждение в том, что это бессмысленно, пришло как раз после того, как провалились стамбульские переговоры в апреле 2022 года. С тех пор мы поняли, что не с Зеленским [надо] разговаривать, а с теми, кто ему запрещает или разрешает», – пояснил глава МИД, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что Запад заманивает страны мирового большинства на мирную конференцию по украинскому урегулированию в Швейцарии.

    Конференция задумана из двух частей. На первой, которую планируют провести до лета, ожидается согласование всех предложений, которые должны быть приняты для установления мира. «Заманивают на это мероприятие, а цель поставлена собрать 140 делегаций. Заманивают на это мероприятие примитивно и по-жульнически», – подчеркнул министр.

    При этом сейчас Запад не готов к обсуждению переговоров по Украине, а призывы работать по «формуле Зеленского» не воспринимаются всерьез.

    Призывы убедить Москву работать по «формуле Зеленского» Лавров назвал полупровокационными. Он отметил, что на месте тех, кто дорожит своей репутацией, он бы уже давно перестал упоминать эту «формулу».

    Также Лавров добавил, что обсудил с послами иностранных государств замыслы Запада по втягиванию большего количества стран Юга в затею с «формулой Зеленского».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова договариваться с Украиной на основе реалий.

    Коментарии (7)
    4 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Столтенберг назвал разные варианты развития ситуации на Украине
    Столтенберг назвал разные варианты развития ситуации на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что альянс может не справиться с тем, чтобы собрать достаточное количество оружия для Украины для остановки наступления России, которое, по его словам, наблюдается «по всему фронту».

    По словам Столтенберга, есть два возможных сценария. При первом НАТО мобилизует больше помощи, что позволит Украине перейти в контрнаступление и вернуть утраченные территории. При втором НАТО не справится с поставленной задачей, что приведет к дальнейшим территориальным потерям Украины и осложнит поиск долгосрочного мирного решения, передает ТАСС.

    Генсек НАТО также заявил, что страны блока рассмотрят возможность предоставления Украине большего числа систем ПВО, включая Patriot, а также ракет и запчастей к ним.

    Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо в кратчайшие сроки собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, а также создать долгосрочную систему обязательных поставок Киеву. Он добавил, что главнокомандующий силами НАТО в Европе получил поручение разработать план долгосрочного снабжения Украины оружием, включая его финансирование.

    Ранее сообщалось, что НАТО приняло решение о создании миссии на Украине.

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    4 апреля 2024, 17:28 • Новости дня
    В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

    После удара ВС России в Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»

    В Харькове обесточена ядерная установка «Источник нейтронов»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России по Харькову ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» лишилась внешнего электроснабжения, объект перешел на аварийное энергообеспечение, радиационная обстановка на площадке находится в пределах нормы, сообщили в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

    Там пояснили, что система аварийного энергообеспечения сработала штатно, дизель-генераторы обеспечивают объект электроэнергией. Ситуация находится под контролем специалистов, передает РИА «Новости».

    «Источник нейтронов» – уникальная установка, предназначенная для исследований в области ядерной физики, материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по Харьковской области, а именно по Мерефянскому механическому заводу, где производились и хранились беспилотники (БПЛА), а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами ВСУ.

    По информации украинских СМИ, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тыс. потребителей.

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    4 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Лавров присказкой отреагировал на слова Зеленского о переговорах

    Лавров отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Предложение президента Украины Владимира Зеленского хорошо известно, оно является ультиматумом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Он также прокомментировал словами «мечтать не вредно» слова Зеленского о «необходимости вернуться» к границам февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.

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    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



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    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (17)
    4 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    В Одессе решили переименовать Екатерининскую площадь

    Власти Украины решили переименовать Екатерининскую площадь в Одессе в Европейскую

    В Одессе решили переименовать Екатерининскую площадь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Городская комиссия рекомендовала переименовать Екатерининскую площадь в Одессе в Европейскую, окончательное решение будет принято на городском совете, сообщили украинские СМИ.

    Сообщается, что члены городской историко-топонимической комиссии в Одессе решили, что после прохождения всех необходимых процедур Екатерининская улица и площадь будут носить название Европейская, передает ТАСС.

    Ранее одесситы высказались против предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

    В Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице города Екатерине II, а также монумент писателю Максиму Горькому.

    Коментарии (17)
    4 апреля 2024, 16:03 • Новости дня
    Полицейские в Германии обвинили Украину в нехватке штанов
    Полицейские в Германии обвинили Украину в нехватке штанов
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники полиции в Баварии организовали акцию, на которой записали видео без штанов, привлекая таким образом внимание к недостаточному количеству полицейской формы, сообщает welt.de.

    Отмечается, что комплекты формы полицейские получают с опозданием, а вместо летних брюк им разрешили носить «другие виды штанов», пишет «Московский комсомолец».

    По словам главы баварской региональной ассоциации Союза полиции Германии Юргена Кенляйна, к нехватке полицейской формы привел украинский конфликт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Щольц заявил, что Берлин намерен оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Коментарии (12)
    4 апреля 2024, 21:46 • Новости дня
    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба: У Киева ноль шансов получить 100 млрд долларов от НАТО

    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически не имеет шансов получить 100 млрд долларов от НАТО при сохранении текущей системы финансирования, когда страны альянса не могут собрать 500 млн долларов в год, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи Совета Украина – НАТО.

    Кулеба заявил, что простая идея НАТО заключается в сборе 100 млрд долларов для Украины и правильном распределении их между союзниками. По его словам, при нынешней модели финансирования, когда НАТО не может собрать 500 млн долларов в год, шансов получить 100 млрд на пять лет абсолютно никаких, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что сейчас Киеву помогает лишь небольшое количество стран НАТО. Кулеба считает, что если высчитать для каждой страны формулу для обязательного финансирования фонда, то идея со 100 млрд долларов может быть реализована.

    Ранее Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО. Издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение создать фонд в 100 млрд евро для Украины.

    Коментарии (8)
    5 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Шредер: Настал момент для поиска решений по Украине

    Экс-канцлер ФРГ Шредер считает, что пора искать варианты завершения конфликта на Украине

    Шредер: Настал момент для поиска решений по Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что настал момент для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Шредер назвал позитивным мнение лидера фракции СДПГ в парламенте Рольфа Мютцениха о необходимости заморозить конфликт на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, нужно рассмотреть варианты, чтобы завершить конфликт, но едва ли Китай сможет сыграть в этом ключевую роль, поскольку больше всех выигрывает от продолжения противостояния в плане усиления политического влияния.

    В этой связи он вновь призвал власти Германии и Франции к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса.

    Ранее Шредер заявил агентству DPA, что сохранил дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (7)
    5 апреля 2024, 07:23 • Новости дня
    В Энгельсе сбили украинский беспилотник

    В городе Энгельсе Саратовской области сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энгельсе ликвидировали БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков аппарата нет.

    Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. Попытка террористической атаки была пресечена на большом расстоянии от Ейского района.

    Коментарии (4)
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