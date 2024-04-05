  • Новость часаНапавшего на губернатора Чибиса преступника обезвредил ветеран СВО
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    15 комментариев
    5 апреля 2024, 10:52 • Новости дня

    Посольство назвало новые экспортные ограничения Японии антироссийским шагом

    Экспортные ограничения Японии в посольстве России в Токио назвали очередным антироссийским шагом

    Tекст: Александра Юдина

    Российское посольство в Токио назвало объявленные Японией в пятницу экспортные ограничения против России очередным недружественным шагом администрации премьер-министра страны Фумио Кисиды.

    В дипмиссии отметили, что эти рестрикции являются конкретизацией санкционного пакета, введенного Японией 1 марта, передает ТАСС.

    Отмечается, что новые ограничения запрещают поставки в Россию широкого спектра товаров, в том числе электроники, станков, а также судостроительного оборудования.

    Тем не менее в посольстве России заверили, что эти меры не окажут существенного влияния на российскую экономику, но демонстрируют враждебную позицию Токио.

    Ранее сообщалось, что в рамках антироссийских санкций Япония ввела с 17 апреля запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, в числе которых моторное масло и аккумуляторы – как литий-ионные, так и никель-металгидридные.

    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

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    4 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Озвучен размер выплаты концерна Mitsubishi за расторжение контракта в России

    Концерн Mitsubishi выплатил почти 3 млрд рублей за расторжение контракта в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представительство Mitsubishi в России ООО «Мицубиси Моторс Рус» разорвало контракт о соглашении по производству машин на заводе «ПСМА Рус» в Калуге и выплатило компенсацию.

    Представительство выплатило почти 3 млрд рублей компенсации за прекращение сборки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность дочернего предприятия японского концерна.

    Участие «дочки» Mitsubishi в специнвестконтракте (СПИК) с Минпромторгом России было официально прекращено в декабре 2023 года. В СПИК объемом 8,6 млрд рублей в конце прошлого года включили компанию «Автомобильные технологии», которая стала новым партнером завода в Калуге.

    Фактическая оплата в размере 2,946 млрд рублей была проведена в январе 2024 года.

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    4 апреля 2024, 23:23 • Новости дня
    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах

    В Апатитах неизвестный нанес ножевое ранение губернатору Мурманской области Андрею Чибису

    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах неизвестного, сообщила его пресс-служба.

    «На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.

    Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.

    В пресс-службе сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .

    Отмечается, что нападавший задержан, детали происшествия устанавливаются.

    Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, получил юридическое образование. Работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

    С 2013 по 2018 годы на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 отвечал в Минстрое России за вопросы цифрового развития.

    21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Мурманской области.

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    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

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    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2024, 07:47 • Новости дня
    Посол Ноздрев заявил о невозможности обсуждать с Японией «мирный договор»

    Посол Ноздрев счел невозможным на данном этапе обсуждать с Японией «мирный договор» из-за ее враждебной политики

    Посол Ноздрев заявил о невозможности обсуждать с Японией «мирный договор»
    @ МИД России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Враждебная политика Японии делает невозможным обсуждение документа о добрососедстве и сотрудничестве, заявил посол России в Токио Николай Ноздрев.

    Ноздрев сказал, что некорректно называть документ «мирным договором». По его словам, речь идет о «широком комплексном документе, охватывающем все основные сферы двусторонних связей», передает ТАСС.

    Посол призвал Японию признать ошибочность своей антироссийской политики для выправления двусторонних отношений, простой отмены санкций будет недостаточно – Япония должна будет доказать, что «нынешняя политика уйдет в прошлое».

    Ноздрев заверил, что Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине. Ноздрев также напомнил, что в отношении Токио «контрсанкционные меры» работают «по целому ряду, в том числе чувствительных для Японии, направлений».

    Россия считает активизацию военной деятельности Японии с участием США и других стран, в том числе членов НАТО, угрозой безопасности своих дальневосточных рубежей, а также в целом стабильности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    При этом, как отметил посол, США фактически «щелкнули по носу» Японию, введя санкции против проекта «Арктик СПГ – 2» с японским участием, после которых это участие «оказалось полностью замороженным». Ноздрев выразил сомнения в том, что «нынешняя администрация Фумио Кисиды сможет отстоять свою позицию в разговоре с Вашингтоном».

    Напомним, Ноздрев указывал, что власти Японии сознательно демонтируют отношения с Россией. В результате отношения отброшены на десятилетия назад, а их фундамент разрушен, заявил дипломат. По его мнению, это «точка невозврата», а «глубокая заморозка» отношений продлится долго.

    Коментарии (14)
    3 апреля 2024, 04:26 • Новости дня
    Серия мощных землетрясений произошла у Тайваня

    Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,7 произошла у Тайваня

    Серия мощных землетрясений произошла у Тайваня
    @ Qi Fei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Тайваня произошла серия мощных землетрясений магнитудой 6,3–7,7, толчки ощущались в Японии, в регионе объявлена угроза цунами, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.

    Сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Позднее представитель метеорологического агентства заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения составила 7,7. В японской префектуре Окинава зафиксированы толчки силой до 4 баллов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

    Второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло менее чем через 15 минут. Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в 9.35 по японскому времени (3.35 мск).

    Судя по снимкам в соцсетях, некоторые здания на Тайване накренились и частично разрушены.

    Приливные волны достигли берегов Японии.

    Bloomberg сообщает, что ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове.

    Коментарии (3)
    5 апреля 2024, 06:40 • Новости дня
    Япония запретила поставки в Россию 164 товаров, включая аккумуляторы

    Япония запретила с 17 апреля поставки в Россию 164 товаров, включая моторное масло и аккумуляторы

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках антироссийских санкций Япония ввела с 17 апреля запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, в числе которых моторное масло и аккумуляторы – как литий-ионные, так и никель-металгидридные.

    Запрет включает поставку из Японии в Россию ручных электроинструментов, включая шлифовальные аппараты, машины для обработки дерева, жесткой резины и пластика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

    Также из Японии в Россию будет запрещена поставка труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, плавучих и погружных буровых и добывающих платформ, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок, каноэ, пожарных катеров, 

    В санкционный список также включены неорганические химикаты, включая хлороводород и гидроксид алюминия, рений и отходы его обработки, некоторые изделия из недрагоценных металлов, некоторые виды оптического и измерительного оборудования, включая микротомы и термостаты.

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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    3 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти

    Политолог Рар: Западные страны опасаются возможной отмены финансовой помощи Украине со стороны Трампа

    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    «От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине. Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

    Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

    При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

    Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

    По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости». Причем взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц.

    При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

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    3 апреля 2024, 23:48 • Новости дня
    В Петербурге загорелась яхта на стоянке у моста Александра Невского

    В центре Петербурга загорелась яхта на стоянке у моста Александра Невского

    Tекст: Денис Тельманов

    В капитанской каюте на яхте, находящейся на зимней стоянке у моста Александра Невского в центре Петербурга произошел пожар, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием судна Laimarita, находящегося на зимнем отстое у моста Александра Невского… В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, проверить соблюдение требований пожарной безопасности.

    Отмечается, что на яхте длиной 28,5 метров, шириной 4,4 метра, пассажировместимостью 14 человек происходило горение в каюте капитана на площади 5 квадратных метров.

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    4 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    Рогов опроверг слухи о концерте Ивлеевой в Мелитополе
    Рогов опроверг слухи о концерте Ивлеевой в Мелитополе
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией!» Владимир Рогов назвал украинским вбросом слухи о якобы запланированном в Мелитополе концерте с участием певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова, а также блогера Анастасии Ивлеевой.

    В своем Telegram-канале он указал, что данная информация является вбросом от вражеских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины).

    Рогов подчеркнул, что идея проводить большой концерт в прифронтовой зоне с заранее озвученным местом и временем значит подставить людей под удар вражеских ракет.

    Кроме того, глава запорожского общественного движения отметил, что выступления Ярослава Дронова и Газманова на Запорожской земле могут быть правильно поняты, а появление организатора скандально известной «голой вечеринки» было бы воспринято запорожцами как оскорбление.

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