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    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    13 комментариев
    4 апреля 2024, 02:53 • Новости дня

    ВСУ за сутки 53 раза обстреляли населенные пункты ДНР

    ВСУ 53 раза за сутки обстреляли населенные пункты ДНР, погиб один человек, трое ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Поступили сведения о гибели одного гражданского лица и ранении трех. Повреждения получили два жилых домостроения», – приводит ТАСС сообщение центра. 

    Отмечается, что всего по городам и поселкам ДНР было выпущено 168 различных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по районам Донецка 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. При этом обстрел велся из населенных пунктов Карловка, Галицыновка и Кураховка.

    Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности, США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, Германия – самоходные артиллерийские установки PzH 2000, Польша – САУ Krab, Францяи – САУ CAESAR.

    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    3 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем на выставке «Экспотехностраж»

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые представил на выставке «Экспотехностраж» в Петербурге титановый бронешлем «Барс-Л», который имеет противопульную защиту и уже находится на апробации в воинских подразделениях, сообщил представитель компании – разработчика, входящей в концерн «Калашников», Дмитрий Чумаченко.

    По его словам, шлем из титана весит всего 1,9 кг и позволяет отсекать все острые осколки, а также рикошетит все возможные осколки и пули, передает ТАСС.

    В концерне «Калашников» отметили, что «Барс-Л» имеет противопульную защиту Бр2+. По площади защиты и внешнему обвесу шлем соответствует шлему «Эльбрус-Т», но отличается по форме и защитным характеристикам.

    Ранее концерн «Калашников» начал серийно выпускать титановые шлемы «Эльбрус-Т» с повышенной стойкостью к осколкам.

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    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 17:46 • Новости дня
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На одном из российских заводов наладили серийный выпуск нового комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) «Грань».

    Новый комплекс существенно ускорит работу подразделений РЭБ и операторов БПЛА, а также может применяться для защиты гражданских объектов от атак дронов, передают «Известия» со ссылкой на представителя волонтерского проекта «Локтар».

    «Грань» позволяет одному человеку в течение нескольких минут проанализировать радиообстановку, обнаружить противника и передать данные о цели на командный пункт, рассказали разработчики.

    Комплекс способен пеленговать все используемые БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на тактические расстояния, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен данными между бойцами.

    В феврале в России было запущено серийное производство ударной беспилотной платформы «Скальпель».

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    3 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска

    Майор ВСУ Лапин предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска

    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часов Яр ожидают те же события, что произошли в Авдеевке и Артемовске, заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин.

    «Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит», – сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе, передает РИА «Новости».

    По словам майора, украинские войска не смогут удержать город, если силы России прорвут оборону и заблокируют снабжение ВСУ в этом районе.

    Ранее военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра.

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    3 апреля 2024, 11:41 • Новости дня
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.

    Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус Сити Холл» для оценки ситуации на месте.

    Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.

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    3 апреля 2024, 12:09 • Новости дня
    В Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост

    Guardian: Украинские спецслужбы бросили все силы на уничтожение Крымского моста

    В Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона, пишут британские СМИ.

    Об этом сообщили источники The Guardian в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

    Издание, однако, выражает сомнения в нынешних возможностях украинской стороны по совершению подобных диверсий, передает ТАСС.

    Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), как пишет газета, направил на «уничтожение Крымского моста» основные силы спецслужбы.

    Ранее на Украине заявляли, что железная дорога в Крым, которую Россия ведет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, является «серьезной угрозой» для Киева.

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    3 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Доцента из Петербурга задержали за флаг Украины на аватарке

    Доцента из Петербурга Буракова задержали за флаг Украины на аватарке

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова.

    Он рассказал «Газете.Ru», что обвиняется в демонстрации флага Украины в соцсети «ВКонтакте» по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Буракову грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

    Доцент рассказал, что уже удалил со своей страницы фото с флагом и статус, опасаясь дальнейшего преследования.

    В университете пока не отреагировали на его задержание.

    В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Буракова, умеющего ученую степень кандидата технических наук и занимающего должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность», задержали за дискредитацию российских Вооруженных сил. Его доставили в отдел полиции и составили протокол.

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    3 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бразильские власти отказали странам Запада в просьбе поставить Киеву боеприпасы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

    Агентство не сообщило, от каких стран исходила просьба и когда она была отклонена, передает ТАСС.

    Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что в этой стране об украинском конфликте никто не хочет говорить, так как тема неудобная.

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    3 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    Полковник СБУ предрек для ВСУ решающие сражения летом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации на украинской территории скоро произойдут крупномасштабные бои стратегического значения, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    В летнюю кампанию ВСУ ожидают серьезные бои, которые будут решать вопросы «оперативно-стратегического уровня», сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (иноагент), передает РИА «Новости».

    Чиновники и СМИ на Украине врут о происходящем на фронте и реальном положении украинской армии. По этой причине военные атташе с Запада отправляют в свои страны искаженные донесения, и у Вашингтона с Брюсселем складывается впечатление, что Киеву больше не нужно оружие, считает Стариков.

    Ранее британские СМИ сообщили, что киевский режим намерен предпринять очередную атаку на Крымский мост. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что киевские спецслужбы намеренно могли сообщить прессе о планах ударить по мосту, чтобы заручиться поддержкой Запада.

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    3 апреля 2024, 06:28 • Новости дня
    Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей

    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей после ударов по ТЭС

    Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей
    @ кадр из видео ДТЭК

    Tекст: Антон Антонов

    Утрачены 80% генерирующих мощностей компании ДТЭК, ситуация очень тяжелая, сообщил украинский энергохолдинг.

    Указывается, что сильные повреждения получили пять из шести ТЭС компании. Сообщается, что удары по ним наносились с 22 по 29 марта, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины вводятся ограничения по подаче электроэнергии.

    В результате масштабной серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины серьезные повреждения получила Днепровская гидроэлектростанция.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Планы эвакуации Харькова разработаны, но запускать их власти города пока не собираются, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Терехов назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается, власти «не видят», чтобы «люди бежали из Харькова, уезжали из Харькова». Терехов заверил, что «никакой паники в городе нет».

    МВД Украины также заявило, что поводы для эвакуации отсутствуют, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на прошлой неделе Харьков полностью остался без электричества после взрывов.

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник

    Рядом с Зеленским больше не будет человека, игравшего в украинской политике уникальную роль – первого помощника президента Сергея Шефира. Какое отношение Шефир имел к возникновению самого феномена Зеленского как политика и актера, с чем связана его отставка и почему перед нами отчетливый признак агонии руководства киевского режима? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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