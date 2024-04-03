Песков: Путин дал поручения в связи с паводками

Песков: Путин получил доклады о ситуации с паводками

Tекст: Александра Юдина

По его словам, президент заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах, передает ТАСС.

Песков заверил, что Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления.

Ранее стало известно, что уже 127 домов и 923 участка подтоплено в Алтайском крае.

Напомним, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что МЧС научилось прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению в Иркутской области в 2019 году, что позволяет работать на опережение.

