Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.3 комментария
Песков: Путин дал поручения в связи с паводками
Песков: Путин получил доклады о ситуации с паводками
Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах, передает ТАСС.
Песков заверил, что Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления.
Ранее стало известно, что уже 127 домов и 923 участка подтоплено в Алтайском крае.
Напомним, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что МЧС научилось прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению в Иркутской области в 2019 году, что позволяет работать на опережение.