29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
В ЮАР не признали санкции ряда стран Запада против России
Южно-Африканская Республика не признает санкции, которые введены западными странами против России в обход ООН, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.
Он подчеркнул, что ЮАР признает лишь те санкции, которые вводит ООН, и не признает односторонние санкции, наложенные отдельными западными странами или блоками, сообщает ТАСС.
Ранее News 24 сообщил, что ЮАР зафрахтовала самолет Ил-76 для перевозки военных грузов из страны на восток ДРК. По его утверждению, самолет, прибывший на юг Африки из Москвы, принадлежит компании Aviacon Zitotrans и находится под санкциями США и Великобритании в связи с кризисом на Украине.