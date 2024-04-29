Кличко рассказал о попытках встретиться с Зеленским лично

Мэр Киева Кличко заявил, что ни разу не встречался с Зеленским с начала СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Кличко в интервью изданиям медиагруппы Funke, между ведущими украинскими политиками в условиях конфликта нет сплоченности и единства, передает РИА «Новости».

По его словам, он пытался встретиться с президентом «десятки раз» с начала конфликта на Украине, поскольку от столицы страны «многое зависит». Но, отметил Кличко, встретиться лично так и не удалось, поскольку, видимо, у Зеленского «есть другие дела». Однако, он подчеркнул, что сегодня важно забыть о политических амбициях.

Также киевский мэр обвинил украинское правительство в том, что оно слишком мало делает для борьбы со свирепствующей в стране коррупцией. Кличко отрицательно ответил на вопрос, достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией. «Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: «нет», – добавил он.

Ранее Кличко заявил, что решение Зеленского «убрать» Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны было огромной ошибкой.