29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.2 комментария
Кличко рассказал о попытках встретиться с Зеленским лично
Мэр Киева Кличко заявил, что ни разу не встречался с Зеленским с начала СВО
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ни разу не встречался лично с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране.
Как указал Кличко в интервью изданиям медиагруппы Funke, между ведущими украинскими политиками в условиях конфликта нет сплоченности и единства, передает РИА «Новости».
По его словам, он пытался встретиться с президентом «десятки раз» с начала конфликта на Украине, поскольку от столицы страны «многое зависит». Но, отметил Кличко, встретиться лично так и не удалось, поскольку, видимо, у Зеленского «есть другие дела». Однако, он подчеркнул, что сегодня важно забыть о политических амбициях.
Также киевский мэр обвинил украинское правительство в том, что оно слишком мало делает для борьбы со свирепствующей в стране коррупцией. Кличко отрицательно ответил на вопрос, достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией. «Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: «нет», – добавил он.
Ранее Кличко заявил, что решение Зеленского «убрать» Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны было огромной ошибкой.