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Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Курбонов работал на стройке в Москве
Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов работал на стройке в Москве, сообщил сотрудник хостела, где работал задержанный.
«Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо», – приводит слова сотрудника хостела РИА «Новости».
Он добавил, что хостел рассчитан на 3 тыс. человек и его сотрудники «не могут знать всех в лицо».
Отмечается, что до ареста в рамках уголовного дела о теракте Джумохон Курбонов был подвергнут административному аресту на срок 15 суток за мелкое хулиганство вместе со своим братом Сухробом, о причастности которого к теракту не сообщалось.
По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами. Он был арестован до 22 мая.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта в Брянской области.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.