Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Курбонов работал на стройке в Москве

Tекст: Денис Тельманов

«Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо», – приводит слова сотрудника хостела РИА «Новости».

Он добавил, что хостел рассчитан на 3 тыс. человек и его сотрудники «не могут знать всех в лицо».

Отмечается, что до ареста в рамках уголовного дела о теракте Джумохон Курбонов был подвергнут административному аресту на срок 15 суток за мелкое хулиганство вместе со своим братом Сухробом, о причастности которого к теракту не сообщалось.

По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами. Он был арестован до 22 мая.



Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта в Брянской области.

По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.