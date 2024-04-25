Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.0 комментариев
Путин одобрил создание координационного центра по работе бизнеса на новых рынках
Необходимо создать межведомственный координационный центр по работе на новых рынках – в Африке, в Южной Америке, заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
Глава совета директоров Fesco Андрей Северилов, выступая на съезде РСПП, заявил, что министерства и крупные компании работают с новыми рынками, но это все происходит в рамках каждого из направлений отдельно. По его словам, нужно создать межведомственный координационный центр, передает РИА «Новости».
«В этом точно есть смысл. Здесь нельзя создавать каких-то монополий или создавать преимущества одной компании перед другой, но какой-то регулирующий центр, внимательно наблюдающий за тем, что происходит на отдельных рынках, мне кажется, это полезно. Мне кажется, это нужно сделать», – поддержал идею Путин.
Ранее Путин пообещал максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса.