Песков заявил о постоянном общении Путина с гражданами в случае ЧС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Общение с людьми, с главами муниципальных органов – это то, что Путин делает регулярно, постоянно, тем более в такие кризисные моменты», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков отметил, что необходимости посылать в эти населенные пункты телекамеры, как во время прямых линий, нет, так как сейчас все доступно в смартфоне.

Накануне Путин провел большое совещание по ликвидации последствий паводков, он поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после ЧС.