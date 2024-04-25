Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Песков заявил о постоянном общении Путина с гражданами в случае ЧС
Президент России Владимир Путин постоянно общается с главами муниципалитетов и простыми гражданами, особенно во время чрезвычайных ситуаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Общение с людьми, с главами муниципальных органов – это то, что Путин делает регулярно, постоянно, тем более в такие кризисные моменты», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
При этом Песков отметил, что необходимости посылать в эти населенные пункты телекамеры, как во время прямых линий, нет, так как сейчас все доступно в смартфоне.
Накануне Путин провел большое совещание по ликвидации последствий паводков, он поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после ЧС.