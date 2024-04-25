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    25 апреля 2024, 12:52 • Новости дня

    Песков анонсировал объемное выступление Путина на съезде РСПП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин проведет объемное выступление на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Глава государства проведет объемное выступление, «достаточно ожидаемое российским деловым сообществом», сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Также выступит руководитель РСПП Александр Шохин и три представителя разных комитетов союза. Они пройдут в открытом режиме.

    В конце марта президент обсуждал с Шохиным возможные будущие параметры налоговой системы.

    24 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин распорядился выплачивать компенсации за любое утраченное при ЧС имущество
    Путин распорядился выплачивать компенсации за любое утраченное при ЧС имущество
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо отменить перечень имущества, за которое при ЧС положены выплаты, вместо этого средства следует выплачивать за любые утраченные вещи, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

    «Существует перечень имущества, по которому выплачиваются компенсации – соответственно, там 100 тыс. или 50 тыс. рублей. В зависимости от того, попадает [имущество] в этот перечень или не попадает, выплачиваются соответствующие денежные средства. Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить!» – передает его слова ТАСС.

    Деньги должны выплачиваться за любое утраченное имущество.

    «Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», – сказал глава государства.

    Ранее Путин на данные о выплатах пострадавшим от отреагировал фразой «что так мало-то?»

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    24 апреля 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин о выплатах пострадавшим от паводка: Что так мало-то?

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты.

    «Что так мало-то?» – спросил Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, указав на то, что во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении.

    Глава государства потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан, чтобы людям было понятно, на какую помощь они имеют право, передает РИА «Новости».

    На совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что в связи с введением режима ЧС власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий.

    «Я не очень понял, что значит «подают все»? Кто все?» – спросил президент и уточнил, получают ли власти заявки от людей, не попавших в зону паводка. Паслер ответил, что получают.

    «Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления», – ответил Путин.

    «Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», – добавил президент.

    Путин заявил также, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы.

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    24 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при ЧС
    Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при ЧС
    @ Сергей Русанов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками.

    «Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году, сейчас 2024-й, и этот тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства – МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, сейчас размер компенсаций пострадавшим при ЧС составляет 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей, их нужно проиндексировать.

    «Если сейчас человек вынужден заниматься восстановлением своего домохозяйства и одновременно должен еще на работу ходить, то для людей возникают дополнительные сложности. Я прошу губернаторов вместе с местными работодателями, а если кто-то работает в федеральных учреждениях либо компаниях с госучастием, то тоже с работодателями проговорить это и решить вопрос с дополнительными отпусками», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы. Также Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты, и поручил разобраться со всеми заявлениями.

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    24 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин предложил увеличить норму стоимости капремонта жилья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков предложил рассмотреть вопрос увеличения стоимости капитального ремонта жилья.

    Глава государства отметил, что эта норма давно не индексировалась, передает ТАСС. Несмотря на попытки сдержать рост цен, «инфляция имеет место быть», добавил Путин.

    «Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», – поручил президент.

    Ранее Путин призвал обсудить планы защиты регионов от паводков в будущем.

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    24 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

    Политолог Мартынов: Действия президента направлены на оптимизацию борьбы с последствиямипаводком

    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    «Президент фактически взял под личный контроль решение проблем регионов, пострадавших от паводка. Такое внимание к ситуации говорит о том, что координация всех уровней власти и ведомств, призванных устранять последствия ЧС, выйдет на качественно новый уровень», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    «Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен.

    «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

    Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

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    24 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин допустил изменение размеров компенсаций пострадавшим от природных ЧС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

    Он также призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в регионах, пострадавших от паводков, передает ТАСС.

    «Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что для ликвидации последствий паводков привлечено достаточное количество сил. Путин указал, что всю поддержку необходимо оказывать гражданам.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от паводков.

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    24 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин назвал регион с самой тяжелой ситуацией с паводками

    Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась самая сложная ситуация с паводками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самой сложной ситуацией с паводками остается ситуация в Оренбургской области, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий стихийного бедствия.

    «Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, уровень воды снижается медленно», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин отметил, что согласно поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий паводков привлечено достаточно, на местах работают спасатели и сотрудники других ведомств, силовые и правоохранительные органы, добровольцы. Они действуют профессионально и слаженно.

    Федеральным, региональным и местным властям необходимо «продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан».

    В первой половине апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. В Оренбургской области были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков.

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    24 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность решения проблем с паводком

    Путин: Людям не важно, какие власти за что отвечают, главное – чтобы проблемы решались

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин касательно ситуации с паводками в стране отметил, что людям не важно, какой уровень власти за что отвечает, главное – чтобы проблемы решались.

    По его словам, для граждан абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что главным остается вопрос, насколько быстро и эффективно решаются проблемы людей.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.

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    24 апреля 2024, 15:39 • Новости дня
    Путин призвал обсудить планы защиты регионов от паводков в будущем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отдельно обсудить тему защиты населенных пунктов от паводков в будущем.

    В ходе совещания по ликвидации последствий паводков он отметил, что нужно «в дальнейшем еще раз собраться в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков».

    «Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть», – передает слова Путина ТАСС.

    Глава государства считает, что «нужно четко определить, какие меры здесь необходимо принять Федерации, регионам, местным властям, в том числе <…>, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод».

    Ранее Путин заявил, что самая сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской области.

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    24 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Моор назвал даты пика паводка в Тюменской области

    Моор: В трех населенных пунктах Тюменской области ожидают максимальный уровень половодья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В трех населенных пунктах Тюменской области ожидается максимальный уровень половодья с 26 апреля по 1 мая, заявил глава региона Александр Моор на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Максимальный уровень воды ожидается в селе Коркино Упоровского района 26 апреля, там находится первый гидропост по течению реки Тобол. В последние сутки он там вырос на 73 сантиметра, сказал губернатор, передает ТАСС.

    В райцентре Упорово ожидается максимально высокий уровень воды 28 апреля. В городе Ялуторовск ожидается пик 1 мая, отметил он.

    Ранее президент в ходе совещания заявил, что необходимо регулярно докладывать о восстановлении жилья после половодья.

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    24 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Путин поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос восстановления жилья будет самым главным после завершения паводков, докладывать о том, как оно происходит, необходимо регулярно, заявил президент России Владимир Путин на совещании по видеосвязи с участием глав подтопленных регионов.

    Путин подчеркнул, что по мере ухода воды власти еще вернутся к обсуждению вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводков, когда будет уже больше понимания масштаба случившегося, и того, кому и какую адресную помощь необходимо оказать, передает ТАСС.

    «В том числе самым важным потом будет вопрос восстановления жилья. Минстрой работает, и прошу регулярно на эту тему докладывать», – заключил Путин.

    Ранее Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

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    24 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин поручил быстрее организовать отдых для детей из зоны паводков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой как можно быстрее организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов.

    «У нас такая практика есть, в таких случаях [ЧС] мы организовывали отдых детей… Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей, и сделать это как можно быстрее», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты.

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    25 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», отметив важность поддержки рождаемости и обеспечения достойного качества жизни семей.

    «Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    «Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах – социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и поселков», – сказано в обращении российского лидера.

    Путин отметил, что в названии темы форума заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества.

    «Испокон веков именно дома, в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания формируются личность и мировоззрение ребенка, его характер, гражданские, патриотические чувства, передаются отеческие традиции. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях», – добавил президент.

    Глава государства выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения обязательно найдут воплощение в практической работе.

    Ранее Путин заявлял, что важнейшей задачей является народосбережение, помощь российским семьям, стимулирование процессов демографии.

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    25 апреля 2024, 12:56 • Новости дня
    Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На следующую неделю у президента Владимира Путина есть запланированные рабочие мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    С середины следующей недели у президента есть рабочие планы, при необходимости появляются и другие пункты в графике, о них Кремль своевременно сообщит, сказал Песков, передает ТАСС.

    При этом конкретные мероприятия он раскрывать не стал, поскольку они «все подвижны, все корректируются». Представитель Кремля напомнил, что еще половина этой недели впереди, включительно по субботу рабочие дни.

    Напомним, майские праздники пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Потом они продолжатся с 9 по 12 мая.

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    25 апреля 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков заявил о постоянном общении Путина с гражданами в случае ЧС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин постоянно общается с главами муниципалитетов и простыми гражданами, особенно во время чрезвычайных ситуаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Общение с людьми, с главами муниципальных органов – это то, что Путин делает регулярно, постоянно, тем более в такие кризисные моменты», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

    При этом Песков отметил, что необходимости посылать в эти населенные пункты телекамеры, как во время прямых линий, нет, так как сейчас все доступно в смартфоне.

    Накануне Путин провел большое совещание по ликвидации последствий паводков, он поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после ЧС.

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