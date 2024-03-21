Путин обсудил с главой РСПП модернизацию налоговой системы

Tекст: Елизавета Шишкова

Шохин отметил, что давно назрел вопрос дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако нужно продумать возможность инвестиционных вычетов. Он также добавил, что после модернизации налоговой системы на некоторое время будет введен мораторий на изменения.

На это Путин ответил утвердительным кивком, передает ТАСС.

Механизм налогового моратория применялся в России и до этого. Однако, по словам Шохина, иногда ставки не меняются, а фискальная нагрузка растет.

РСПП стремится поработать над этой темой вместе с правительством и парламентом для того, чтобы к моменту верстки бюджета была ясна ситуация на ближайшие годы.

Путин подтвердил, что встреча проводится в том числе для этого. «Будем считать, это начало совместной работы», – сказал он.

Глава государства добавил, что ранее планировал обсудить с Шохиным текущие вопросы и перспективы взаимодействия между объединениями предпринимателей, правительством, администрацией президента.

Это необходимо, чтобы вместе определить будущую работу по важнейшим для бизнеса направлениям.

Шохин также пригласил Путина на ежегодный съезд РСПП 18 апреля. Также речь шла о деловом климате в России, кадровом голоде и других темах.

Напомним, ранее Путин заявил, что в России необходимо создать стабильную налоговую систему.