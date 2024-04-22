На Украине исчез предполагаемый координатор подрывов «Северных потоков»

Адвокаты: Предполагаемый координатор подрывов «Северных потоков» экс-полковник ВСУ Червинский исчез

Tекст: Ольга Никитина

Сообщение об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Газета Washington Post и издание Spiegel ранее назвали 48-летнего украинского полковника Червинского координатором атаки на «Северные потоки». При этом эксперты считают полковника козлом отпущения в этой истории.

Сам Роман Червинский был задержан на Украине в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Он обвиняется в том, что пытался организовать угон самолета ВКС РФ, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

19 апреля истек срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого, но суд отказался рассматривать его дело и не назвал дату следующего заседания. После этого Червинского снова отвезли в изолятор, но там к нему не пустили ни жену, ни адвокатов. Утверждается, что на данный момент точное местонахождение Червинского пока неизвестно.