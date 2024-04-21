Еврокомиссар назвал неизвестной дату поставок нового оружия ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, назвать точную дату крайне сложно. Он сообщил, комиссия постоянно находится в контакте со странами-членами ЕС и украинскими властями, передает РИА «Новости».

Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.