Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Еврокомиссар назвал неизвестной дату поставок нового оружия ВСУ
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI не смог сообщить, когда именно ВСУ получат новое вооружение.
По его словам, назвать точную дату крайне сложно. Он сообщил, комиссия постоянно находится в контакте со странами-членами ЕС и украинскими властями, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.