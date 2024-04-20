Рада предложила ввести в стране военную цензуру

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, военная цензура – это не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия, передает РИА «Новости».

Он добавил, что эти полномочия нужны для поиска людей, которые пишут о коррупции в работе ТЦК. Такая деятельность подрывает функционирование государственных ведомств, подчеркнул Потураев.

Ранее украинка заявила о смерти сына после «издевательств в военкомате».

