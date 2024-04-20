В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Рада предложила ввести в стране военную цензуру
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил ввести военную цензуру в страну.
По его словам, военная цензура – это не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия, передает РИА «Новости».
Он добавил, что эти полномочия нужны для поиска людей, которые пишут о коррупции в работе ТЦК. Такая деятельность подрывает функционирование государственных ведомств, подчеркнул Потураев.
Ранее украинка заявила о смерти сына после «издевательств в военкомате».