В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
В США начали рассмотрение проекта помощи Украине
Палата представителей США начала рассматривать перечень законопроектов о выделении дополнительной помощи Киеву, Израилю и Тайваню, а также обсудит ужесточение санкций против России и Ирана.
Заседание началось в 9.00 по местному времени. Начали с санкций против России Ирана, также обсуждалась конфискация российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств, передает РИА «Новости».
Также конгрессмены рассмотрят проект о финансировании Украины, который содержит около 130 дополнений. После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю. Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени.