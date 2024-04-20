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Служащего ВСУ опознали на видео с убийством полицейского на Украине
Командование сухопутных войск Украины подтвердило, что на видео, где запечатлено убийство полицейского на блокпосту в Винницкой области, присутствуют военнослужащие одной из их частей.
«На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ», – сообщило командование в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Там пообещали оказать содействие в расследовании преступления.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины. Подозреваемыми оказались отец и сын, они перевозили что-то запрещенное.