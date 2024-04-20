Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
В районе Курил произошло два землетрясения магнитудой 4,7
На Курилах произошло два землетрясения магнитудой 4,7
Два землетрясения магнитудой 4.7 зафиксированы утром в субботу у побережья Курил.
Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, первые толчки были зафиксированы в 7:59 по местному времени (в пятницу в 23:59 по мск), сообщает РИА «Новости».
Эпицентр находился в Тихом океане, в 110 км южнее села Малокурильское, расположенного на острове Шикотан, очаг толчков находился на глубине 36 км.
«Практически через час сейсмологи зафиксировали второе – с эпицентром в 59 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир», – рассказала Семенова.
По ее словам, жители островов Кунашир и Шикотан могли ощутито подземные толчки силой 2-3 балла.