В районе Курил произошло два землетрясения магнитудой 4,7

На Курилах произошло два землетрясения магнитудой 4,7

Tекст: Денис Тельманов

Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, первые толчки были зафиксированы в 7:59 по местному времени (в пятницу в 23:59 по мск), сообщает РИА «Новости».

Эпицентр находился в Тихом океане, в 110 км южнее села Малокурильское, расположенного на острове Шикотан, очаг толчков находился на глубине 36 км.

«Практически через час сейсмологи зафиксировали второе – с эпицентром в 59 километрах юго-восточнее села Головнино на острове Кунашир», – рассказала Семенова.

По ее словам, жители островов Кунашир и Шикотан могли ощутито подземные толчки силой 2-3 балла.