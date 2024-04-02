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Эксперт: НАТО плохо подготовлена к противостоянию с Россией в Арктике
Организация Североатлантического договора плохо подготовлена к тому, чтобы противостоять России в Арктике, заявила исследователь Гудзоновского института в Вашингтоне (признан в РФ нежелательной организацией) Лизелотта Одгаард в статье для журнала Foreign Policy.
По ее словам, альянс плохо подготовлен к противостоянию с Россией в Арктике из-за отсутствия у стран НАТО кораблей с ледовым подкреплением со средствами ПВО и противолодочной обороны, передает ТАСС.
Одгаард добавила, что российские АПЛ могут ударить по США, незаметно пройдя из Баренцева моря между Скандинавией и Шпицбергеном и подо льдом вдоль побережья Восточной Гренландии, что оставляет большую брешь в оборонительной позиции НАТО.
Она добавила, что страны региона «имеют ограниченный оборонный бюджет» и не готовы повышать расходы в этой сфере, а расходы на строительство ледового военно-морского флота не включены в минимальные требования к силам альянса.
Ранее издание Business Insider сообщило, что США усилили свое внимание к Арктическому региону и стали готовить армию для доминирования там, чтобы бросить вызов России и Китаю.