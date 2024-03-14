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    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    15 комментариев
    14 марта 2024, 09:23 • Новости дня

    BI: США готовят раздел Арктики

    BI: В США начали готовить солдат к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты усилили свое внимание к Арктическому региону и стали готовить армию для доминирования там, чтобы бросить вызов России и Китаю, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что руководство США обеспокоено ростом активности России и Китая в регионе.

    В ВС США уже подготовили новую стратегию ведения боевых действий и провели на Аляске масштабные учения, чтобы подготовить солдат к экстремальным арктическим условиям. Для усиления влияния в регионе США хотят сотрудничать с Канадой и Данией, говорится в публикации.

    «Они хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике», – передает канал «360» содержание статьи.

    Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, как отмечает BI, служит в том числе этой цели. Американцы, как пояснил политолог Андрей Кошкин, готовят себе союзников в деле раздела Арктики.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике.

    13 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

    Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия

    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на слова президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.

    «Конечно», – написал Маск, комментируя публикацию издания Zerohedge.

    В статье говорилось, что Путин сообщил о готовности России применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передает РИА «Новости».

    Путин ранее заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    13 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине

    Политолог Минченко: Переговоры по Украине затронут всю систему европейской безопасности

    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент России Владимир Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам. Однако он справедливо отметил, что Западу верить нельзя. Поэтому любой договор по конфликту должен касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин заявил о том, что на Западе люди «поумнее» задумываются о возобновлении переговоров с Москвой.

    «Я не думаю, что президент имеет в виду конкретные персоналии. Вероятно, речь шла о части американских элит. В частности, это могут быть некоторые чиновники Госдепа, такие как Блинкен. Однако не исключаю, что среди европейцев такие люди тоже могут быть, так как ЕС и США давно действуют в рамках единой стратегии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Западные аналитики отмечают, что ВСУ испытывают проблемы с численностью личного состава, а также со снарядами. Поэтому у американцев возникла идея заморозить конфликт и использовать это время для перевооружения Украины, а также перезапуска военно-промышленного комплекса США и ЕС», – отмечает он.

    «Путин снова показал готовность России к переговорам. При этом он совершенно справедливо отметил, что Западу доверять нельзя. У нас уже есть печальный опыт Минских соглашений. Поэтому полагаю, что если какой-то диалог и будет, то без прекращения огня, чтобы Украина и ее покровители не использовали передышку для усиления ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но все равно остается очень сложный вопрос, как не допустить обмана со стороны Запада. Сейчас необходим диалог не только по Украине, а по всей системе европейской безопасности. Поэтому, скорее всего, в результате будет выстраиваться сложная система договоров, которая закрепит в том числе обязательства ЕС и США», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, необходимо отметить, что Путин пренебрежительно высказался о Зеленском, хотя и сделал это не напрямую. Для России он превратился в токсичного политика, которого не воспринимают в качестве партнера для серьезного разговора. Однако из-за отмены выборов президента на Украине не очень понятен механизм замены Зеленского», – акцентирует он.

    «Вся эта ситуация в очередной раз поднимает вопрос легитимности киевской власти. Вполне вероятно, что Москва захочет поставить под сомнение законность дальнейшего пребывания Зеленского на должности. Особенно это может быть актуально в условиях потенциального непризнания Западом президентских выборов в России», – резюмировал Минченко.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств». По его мнению, это должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности», а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Также Путин отметил, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации». Однако он добавил, что «это опасные люди».

    «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне, в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, когда сыт, пьян, то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее – они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои «хотелки» под видом «морковки» для нас», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Кроме того, на вопрос о возможности «честного договора» с Западом глава государства заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», –подчеркнул Путин.

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    11 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    США определились с размером финансирования на сдерживание России

    США заложили в бюджет в 2025 году на сдерживание России 1,5 млрд долларов

    США определились с размером финансирования на сдерживание России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США Джо Байдена заложила на 2025 бюджетный год 1,5 млрд долларов на сдерживание России, проект бюджета на следующий год был обнародован Белым домом и направлен на рассмотрение Конгресса.

    Отмечается, что эти деньги будут направлены «на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии». Данная сумма включает более 300 млн долларов на закупку американского оборудования в регионе и 482 млн долларов для Украины для ее противостояния России, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассчитывает направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов.

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    13 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Немецкий эксперт сказал, почему Польша хочет увидеть в Европе «больше Америки»

    Германский политолог Рар: Поляки очень надеются при помощи США добиться лидерства в Европе

    Немецкий эксперт сказал, почему Польша хочет увидеть в Европе «больше Америки»
    @ Marcin Obara/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если раньше Старая Европа предпринимала попытки «эмансипироваться» от США, то сегодня вряд ли найдется страна, которая выступила бы против «американизации» континента. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал германский политолог Александр Рар. Ранее президент Польши Анджей Дуда на встрече с американским коллегой Джо Байденом заявил о желании увидеть в Европе «больше Америки».

    «Польше, как и другим странам Восточной Европы, некогда членам Варшавского договора, «дверь на Запад» была открыта через НАТО, а не ЕС. Для них более важны союзные связи с Вашингтоном, нежели с Парижем или Берлином», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Польша за последние 30 лет мало сделала для укрепления Евросоюза, поскольку не была в этом заинтересована. При этом Варшава делает все, чтобы усилить присутствие США на Европейском континенте, отметил собеседник.

    «Поляки очень надеются, что при помощи США именно Варшава начнет «играть первую скрипку» в Европе, отдельно от руководства Германии и Франции», – объясняет Рар. По его словам, за роль главного проводника американских геополитических интересов в Европе Польша конкурирует с Британией. «Вместе с тем существует раздел на «Старую» и «Новую» Европу. С этим американским тезисом в Польше согласны», – добавил спикер.

    «Старая Европа пыталась раньше стать более самостоятельной, а новая Европа этот процесс эмансипации всегда тормозила. Если раньше Германия и Франция выступали за хорошие отношения с Россией, то Польша за последние 30 лет фактически закрепила за собой звание главного рупора тех сил, которые говорили, что постсоветская Россия для Европы – лютый враг. Именно Польша с самого начала, сводив старые счеты, настраивала весь Запад против Москвы», – указал политолог.

    Рар напомнил о недавнем заявлении польского премьера Дональда Туска. «Тот официально объявил, что мирное время позади, что Запад стоит на пороге большой войны с Россией. Таким образом, Туск стал пока единственным из западных лидеров, кто открыто произнес такие жуткие слова», – пояснил собеседник.

    В Европе сегодня нет стран, которые бы выступили против увеличения присутствия США на континенте, считает Рар. «Вашингтону удалось в два этапа – сначала после окончания Второй мировой войны, а потом после завершения холодной войны – превратить европейские страны в зависимых от США союзников. Кто не признает влияние Соединенных Штатов, не может находиться в НАТО. В этом смысле сегодня лишь Австрия и Швейцария остаются нейтральными, а вся Европа является трансатлантической. По сути, самой Европы фактически нет», – заключил Рар.

    Ранее президент Польши заявил о желании увидеть в Европе «больше Америки». Об этом Анджей Дуда сказал на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. «Мы, поляки, верим в Америку», – отметил он. По мнению польского лидера, Европе требуется «больше американского духа в мышлении и действиях». При этом «американизация» необходима как в экономике, политике, так и в военном плане, считает Дуда. Он «пригласил в Польшу новые американские фирмы».

    Байден, в свою очередь, предложил Варшаве заем на 2 млрд долларов на военные нужды, а также заявил о готовности поставить боевые вертолеты. Он также сообщил, что Соединенные Штаты могут продать Польше 96 вертолетов AH-64 Apache. Белый дом отметил, что кредит и поставки вертолетов – «важный шаг, направленный на обеспечение вооруженных сил Польши передовыми возможностями для самообороны, укрепление оперативной совместимости с НАТО и дальнейшую поддержку оборонной промышленности США».

    Напомним, в понедельник перед вылетом в США президент Польши провел заседание Совета национальной безопасности. По данным местных СМИ, на нем Дуда заявил, что Варшава хочет от американцев три вещи: больше американских солдат в Польше, больше военной техники для Киева и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, «подрывающие смысл НАТО», являются лишь «пустыми словами».

    Однако в тот же день Байден заявил об отсутствии необходимости в дополнительных американских войсках на границе Польши, передает Bloomberg. Слова американского президента повторили и в Белом доме. «Он [Байден] считает наше присутствие для защиты и сдерживания достаточным как в том, что касается размещения военнослужащих, так и касательно надежности планов защиты Польши в случае необходимости», – отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

    В августе прошлого года стало известно о планах Польши по масштабным закупкам американских танков и боевых вертолетов. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяет себе диктовать условия Германии». По его словам, «судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском они смогут втянуть в конфликт страны НАТО и США».

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    12 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Директор ЦРУ заявил о влиянии поддержки Украины на сдерживание Китая

    Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поддержка Украины помогает США сдерживать Китай и «отрезвила Си Цзиньпина»

    Tекст: Денис Тельманов

    Военная помощь, которую США оказывает Украине, не только не ослабляет противодействие Китаю, но и помогает Америке в этом, заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

    «По нашей оценке, Си Цзиньпин был отрезвлен. Особенно тем, что произошло в первый год войны», – заявил глава ЦРУ, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, США «совершенно способны продолжать поддерживать Украину в конфликте».

    Ранее сообщалось, что Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны на 7,2%.

    Напомним, глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Министр обороны Китая также отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встретился с экс-президентом США и главным претендентом на этот пост от Републиканской партии Дональдом Трампом, рассказал, что Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

    По словам Орбана, Трамп не будет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны.



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    13 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    США лишили россиян возможности провести выездное голосование на выборах президента

    США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона в ходе выборов президента России согласилась обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных исключительно на территориях дипмиссий РФ, потому генконсульство России в Нью-Йорке решило не проводить выездное голосование на территории консульского округа, сообщил генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.

    «К сожалению, американская сторона взяла на себя обеспечение безопасности только на избирательных участках, которые будут организованы на территории наших дипломатических и консульских миссий – в посольстве в Вашингтоне, в генконсульстве в Нью-Йорке и на территории генконсульства в Хьюстоне», – приводит его слова РИА «Новости».

    Захаров отметил, что генконсульство России в Нью-Йорке не получало уведомлений от спецслужб США о возможных провокациях, которые могли бы готовиться в день голосования на выборах президента РФ. Он сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте с департаментом полиции и службой дипбезопасности.

    Напомним, досрочно на выборах президента России проголосовали почти 740 тыс. россиян.

    Основное голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта 2024 года.

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    11 марта 2024, 22:52 • Новости дня
    Американская разведка сообщила о нежелании России военного конфликта с США

    Американская разведка считает, что Россия не хочет военного конфликта с США и странами НАТО

    Американская разведка сообщила о нежелании России военного конфликта с США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская Федерация не хочет прямого конфликта с Соединенными Штатами и НАТО, говорится в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

    «Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

    Хейнс отмечает, что Россия будет «продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе».

    Также отмечается, что, по мнению американской разведки, Россия рассчитывает на ограничение поддержки Украины со стороны Запада и США в свете войны между Израилем и ХАМАС.

    Кроме того, в докладе указывается «глубокое экономическое воздействие Москвы с Пекином» в контексте санкций.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    11 марта 2024, 12:11 • Новости дня
    Песков оставил без комментариев присуждение «Оскара» антироссийскому фильму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль оставляет без комментариев присуждение американской премии «Оскар» украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе», сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Не думаю, что это касается вопросов, которые являются нашей прерогативой», – ответил Песков на вопрос о комментарии по поводу присуждения «Оскара» украинской ленте, передает ТАСС.

    Антироссийский фильм «20 дней в Мариуполе» награжден «Оскаром» в категории «Лучший документальный фильм».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил о необходимости снять российское кино об СВО.

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    12 марта 2024, 02:54 • Новости дня
    Удары США и Британии по Йемену привели к гибели 11 человек

    Al Masirah: США и Великобритания нанесли серию ударов по территории Йемена, погибли 11 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты и Великобритания нанесли 17 массированных ударов по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на западе Йемена, в результате погибли 11 человек, 14 получили ранения.

    Атаке подверглись административный центр провинции Эль-Ходейда, несколько населенных пунктов, а также порт Рас-Иса, расположенный на берегу Красного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Отмечается, что еще как минимум пять ударов США и Великобритания нанесли по объектам хуситов в провинции Саада.

    Ранее сообщалось, что хуситы атаковали коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.

    Также несколько американских эсминцев в Красном море были атакованы 37 БПЛА.

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    13 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    Путин: «Распил» оборонных средств США идет за счет содержания баз по всему миру

    Путин объяснил, за счет чего происходит основной «распил» средств на оборонную сферу в США

    Tекст: Александра Юдина

    Основной «распил» средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил на канале «Россия 1» президент Владимир Путин.

    По его словам, огромные деньги Белый дом тратит на содержание – и не только на заработные платы – баз по всему миру, передает РИА «Новости».

    «А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной «распил», – отметил Путин.

    Также глава государства уточнил, что оборонный бюджет США составляет 860-870 млрд долларов, что абсолютно несопоставимо с расходами России.

    В заключение президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений тратятся такие деньги, которые трудно оценить.

    Ранее стало известно, что США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ЦРУ в этой связи подтвердило правоту России при начале СВО.

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    12 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    В Белом доме заявили об отсутствии планов у США посылать войска на Украину
    В Белом доме заявили об отсутствии планов у США посылать войска на Украину
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Adelita Mead

    Tекст: Ольга Иванова

    США не имеют планов и намерений направлять свои войска на Украину, заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов не будет «солдатских ботинок на Украине», передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине. Он не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск».

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    11 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    Песков не стал отвечать на «рассуждалки» западных СМИ о «ядерном ударе» России

    Песков: Рассуждалки западных СМИ о «ядерном ударе» России не достойны комментариев

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине, являются «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова представителя Кремля передает ТАСС.

    В минувшие выходные телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ.

    Как подчеркивал министр обороны Сергей Шойгу, Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие, информацию о такого рода планах в СМИ можно расценивать как вброс.

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