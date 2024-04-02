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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    2 апреля 2024, 10:02 • Новости дня

    Верзилова заочно приговорили за фейки

    Верзилова заочно приговорили к восьми годам и четырем месяцам колонии за фейки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы заочно приговорил участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан иноагентом) к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о фейках о ВС России.

    Суд также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет и десяти месяцев после освобождения.

    Гособвинение запрашивало для Верзилова восемь лет и шесть месяцев колонии, передает РИА «Новости».

    Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор (восемь лет и шесть месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение.

    В итоге фабула дела не изменилась: Верзилова обвиняют в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» из-за его постов о Буче.

    Ранее Верзилова объявили в международный розыск.

    1 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины

    Interia: ВС России подготовили для прорыва обороны Украины новейшую САО «Лотос»

    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для прорыва украинской обороны ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) САО 2С42 «Лотос», утверждает польское издание Interia.

    Российская сторона готовит «Лотосы» для прорыва обороны украинских военных, испытания этой установки прошли всего четыре года назад, сообщает Interia, передает РИА «Новости».

    Эта машина имеет гаубицу 2А80-1 калибра 120 мм, она может запускать новые управляемые ракеты, их дальность полета – до 25 км. «Лотос» может быть десантирован с воздуха, а также может проходить водные преграды.

    Боекомплект 2С42 «Лотос» увеличен вдвое по сравнению с орудием предыдущего поколения «Нона», дальность стрельбы – 13 км. САО может вести огонь как минами, так и артиллерийскими снарядами.

    Масса машины не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Скорострельность – шесть-восемь выстрелов в минуту.

    Напомним, САО «Лотос», разработанную для ВДВ, начали испытывать в 2020 году. Первые изображения установки опубликовали в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.

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    1 апреля 2024, 18:46 • Новости дня
    ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности в Армении

    ОДКБ: Зона ответственности организации проходит вдоль урегулированных границ Армении

    ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности в Армении
    @ Sputnik/Vladimir Smirnov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну о зоне своей ответственности, отметив, что она проходит вдоль урегулированной с соседями границы Армении.

    В заявлении говорится, что зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями, пишет News.ru.

    В ОДКБ также пояснили, что формулировка премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зоне ответственности «достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ», передает РБК.

    В публикации уточняется, что «в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», сообщает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД писала, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны.

    13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ультимативной и оскорбительной риторикой Еревана относительно ОДКБ.

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    1 апреля 2024, 19:32 • Новости дня
    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке

    Кривонос: Залужного могли заставить молчать о причине отставки

    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке
    @ Kaniuka Ruslan/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного могли оказывать давление, чтобы он не раскрыл истинную причину своего увольнения, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    По словам Кривоноса, реальную причину могут знать только сам Залужный и президент Украины Владимир Зеленский, однако ни тот ни другой не расскажет об этом, передает РИА «Новости».

    «Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», – полагает Кривонос.

    В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.

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    1 апреля 2024, 14:43 • Новости дня
    Удары России по Украине вызвали панику у жителей Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF заявил, что российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, что вызвало панику среди населения Германии.

    Хебештрайт отметил, что люди сильно волнуются из-за возросшей точности российских ракет и их разрушительной силы. Он подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины, что еще больше усугубляет ситуацию, передает РИА «Новости».

    Журналист добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет. Это позволяет наносить удары с высокой точностью и по минимально защищенным целям.

    Накануне ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.

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    1 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого в понедельник были подняты в воздух самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег из Днепропетровской области.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.

    Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

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    1 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле назвали причину отказа Армении от карт «Мир»
    В Кремле назвали причину отказа Армении от карт «Мир»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банки Армении прекратили прием карт «Мир» с апреля не по инициативе Еревана, а под беспрецедентным давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Множество стран, включая Армению, подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США, включая угрозы вторичных санкций», – пояснил Песков.

    Он отметил, что экономические субъекты, компании, банки и другие организации вынуждены принимать меры для хеджирования рисков, передает ТАСС.

    Россия и Армения совместно решают проблему с картами «Мир» и ищут способы компенсировать ущерб, причиненный давлением США.

    «Давление США не означает, что мы прекращаем работу с нашими армянскими друзьями по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».

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    1 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые, задержанные в Дагестане, снабжали террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», а также сами готовили теракт в Каспийске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Террористическая ячейка из четырех иностранцев готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство, передает ТАСС.

    Подозреваемые также участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» исполнителей теракта в «Крокусе».

    Напомним, в ходе КТО в Дагестане задержали членов бандгруппы, планировавших теракты. Источник сообщал, что двое задержанных являются выходцами из Средней Азии.

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    1 апреля 2024, 16:40 • Новости дня
    Певицу Манижу решили проверить на оправдание терроризма

    СК решил проверить певицу Манижу на оправдание терроризма

    Певицу Манижу решили проверить на оправдание терроризма
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России начал проверку в отношении певицы Манижи по заявлению соучредителя Фонда защиты национального и исторического наследства Александра Карабанова.

    Карабанов обвиняет Манижу в оправдании терроризма. В своем обращении в СК он ссылается на видео, в котором певица рассуждает о последствиях теракта в «Крокусе» для таджиков, передает RT в Telegram-канале.

    В видео Манижа, сдерживая слезы, говорит о «публичной пытке» террористов. Карабанов считает, что в этих словах содержится «не просто поощрение терроризма, а даже некая жалость к ним».

    Ранее суд Петербурга заключил под стражу до 25 мая 2024 года Николая Конашенка, обвиняемого в оправдании терроризма после неоднозначных комментариев в Сети о теракте в «Крокус Сити Холле».

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    1 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    Вассерман объяснил резкое изменение отношения россиян к эмиграции

    Вассерман объяснил нежелание россиян жить за границей

    Вассерман объяснил резкое изменение отношения россиян к эмиграции
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Резкое улучшение положения дел в Российской Федерации по сравнению с теми странами, куда обычно намереваются уезжать, а также притеснение граждан нашей страны за рубежом отразились на желании россиян жить за рубежом, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, объясняя данные о том, что доля желающих уехать на ПМЖ за границу достигла минимума с 1991 года.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что абсолютное большинство опрошенных (93%) не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства. При этом еще в 2021 году в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где человеку будет хорошо – так считали 51% россиян, в то время как сегодня большая часть граждан склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование (64%).

    «На мой взгляд, на общественное мнение за последние три года повлияли два основных фактора. Первый, это резкое улучшение положения дел в Российской Федерации по сравнению с теми странами, куда обычно намереваются уезжать. Это произошло в значительной мере вследствие начавшейся ликвидации террористической организации «Украина»: те меры, которые приняли ее наниматели для ее поддержки, резко ухудшили прежде всего и собственное экономическое и политическое состояние», – говорит Вассерман.

    Второй фактор, который, по мнению собеседника, также повлиял на мнение российских граждан, также связан с началом СВО. А именно, положение выходцев из России резко ухудшилось. «Не имея возможности повредить Российскую Федерацию, эти страны пытаются навредить хотя бы нашим согражданам, которые находится в пределах их досягаемости. То есть если раньше была надежда, уехав куда-то, хорошо устроиться, то сейчас такой надежды стало существенно меньше», – считает депутат.

    По мнению эксперта, теперь, когда число людей, понимающих, что хорошо жить в одиночку без своей страны не получается, выросло, больше сил будет прилагаться для активного развития нашей страны.

    «Это то, что обычно называют самосбывающийся прогноз, когда действия, предпринятые на основании какого-то предположения о будущем развитии дел, сами толкают развитие дел в предполагаемом направлении. Соответственно, чем меньше народу хочет куда-нибудь сбежать, тем больше появляется оснований оставаться дома», – заключил Вассерман.

    Ранее эксперты сошлись во мнении, что 2023 год стал годом возвращения на Родину тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «у многих релокантов наступило осознание реальности».

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    1 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Автомобильный мост обвалился в Истре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Недалеко от города Истра Московской области упал автомобильный мост, сообщили в Главном управлении МЧС по региону в понедельник.

    Информация об обрушении моста через реку Молодильная в деревне Троица в городском округе Истра поступила в 13.30 мск, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате происшествия никто не пострадал.

    В 2019 году у подмосковного города Волоколамск частично обрушился мост через реку Лама.

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    1 апреля 2024, 21:08 • Новости дня
    Турецкий оппозиционер погиб, празднуя победу на выборах

    Турецкий оппозиционный политик погиб, празднуя победу на выборах

    Турецкий оппозиционер погиб, празднуя победу на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаз погиб при обрушении балкона в ходе празднования победы партии на выборах.

    О гибели политика сообщила партия в соцсетях, инцидент произошел в одном из районов провинции Денизли, передает РИА «Новости».

    По информации агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще восемью людьми после того, как балкон, на котором они отмечали успех партии на выборах перед сторонниками, внезапно обрушился.

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    1 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии

    КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала.

    Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

    Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.

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    1 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В аварии с поездом под Ярославлем погибли семь человек
    В аварии с поездом под Ярославлем погибли семь человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ярославской области произошло столкновение рейсового автобуса и поезда, погибли семь человек, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла в селе Берендеево, там на железнодорожном переезде столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, погибли семь человек, двое пострадали, сообщил собеседник ТАСС.

    В ноябре 2023 года в Приангарье столкнулись грузовик и поезд, погибли три человека.

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    1 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область

    Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области.

    В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

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