Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.4 комментария
Верзилова заочно приговорили за фейки
Верзилова заочно приговорили к восьми годам и четырем месяцам колонии за фейки
Басманный суд Москвы заочно приговорил участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан иноагентом) к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о фейках о ВС России.
Суд также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет и десяти месяцев после освобождения.
Гособвинение запрашивало для Верзилова восемь лет и шесть месяцев колонии, передает РИА «Новости».
Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор (восемь лет и шесть месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение.
В итоге фабула дела не изменилась: Верзилова обвиняют в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» из-за его постов о Буче.
Ранее Верзилова объявили в международный розыск.