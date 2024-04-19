Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Михалков высказался об уехавших из России деятелях культуры
Режиссер Никита Михалков высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.
«Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке – никто не чесался», – возмутился Михалков, передает телеканал «Звезда».
Он посетовал, что многие из тех, кто уехал, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса. По словам режиссера, для них нет спецоперации, либо они просто не хотят об этом знать.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.
Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.