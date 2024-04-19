Песков ответил на вопрос о «военных новинках» Украины

Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

Tекст: Анастасия Куликова

«ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

«В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.