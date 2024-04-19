В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.3 комментария
Израильские ВВС атаковали аэродром на юге Сирии одновременно с ударом по Ирану
Al Arabiya: Израильские ВВС атаковали аэродром на юге Сирии одновременно с ударом по Ирану
Самолеты израильских ВВС атаковали позиции сирийских войск в южных провинциях Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, один из ударов был нанесен по военному аэродрому Талаа, где раздалось несколько взрывов, сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, налет был совершен примерно в 03.00 по местному времени (совпадает с московским) одновременно с атакой израильских беспилотников на территорию Ирана, передает ТАСС.
Местные источники сообщили, что в результате нападения была уничтожена радиолокационная станция, расположенная на военном объекте на шоссе между городами Корфа и Эзраа.
Ранее американский чиновник сообщил, что Израиль атаковал объект в Иране.