В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.0 комментариев
Tasnim: Спокойная обстановка сохраняется в Исфахане на фоне сообщений о работе ПВО
Tasnim: Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе ПВО
Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство Tasnim.
На кадрах видно, что движение на дорогах происходит в обычном режиме, подчеркивается, что ядерным объектам города не был нанесен ущерб.
Как сообщил телеканал Press TV, информированные источники опровергли информацию о нападении на иранские города, в том числе на Исфахан, передает ТАСС.
Как сообщил генерал иранской армии Сиявуш Михандуст, громкие звуки в городе были связаны со стрельбой ПВО Исфахана по подозрительным объектам, никаких повреждений нет.
Ранее в Иране опровергли ракетные удары по территории страны.