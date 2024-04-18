  • Новость часаНебензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    18 апреля 2024, 05:23 • Новости дня

    В США усомнились в ударе Израиля по Ирану до праздника Песах

    ABC заявил о сомнениях в Вашингтоне относительно удара Израиля по Ирану до праздника Песах

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, Израиль не станет атаковать Иран до иудейского праздника Песах (22 апреля – 30 апреля), заявил американский чиновник.

    Чиновник признал, что ситуация может измениться. По его словам, власти Ирана сохраняют повышенную готовность, некоторые руководители страны укрылись «в убежищах и подземных объектах», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Напомним, СМИ со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщали, что Израиль собирался нанести удар по Ирану вечером 15 апреля, но отложил атаку.

    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    15 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля

    ABC: Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля

    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум девять иранских ракет преодолели израильскую противовоздушную оборону и ударили по двум авиабазам Израиля, но значительного ущерба не нанесли, сообщил канал ABC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

    По словам источника, пять баллистических ракет ударили по авиабазе Неватим, в результате чего пострадали неиспользуемая взлетно-посадочная полоса, военно-транспортный самолет C-130 и пустые складские помещения, передает ТАСС. Еще четыре ракеты попали по авиабазе в пустыне Негев.

    Ранее иранские СМИ сообщили, что ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (8)
    15 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану, об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

    Вальс считает, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие, в случае если все дипломатические средства будут исчерпаны, сообщает Газета.ru.

    Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

    Коментарии (10)
    15 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану

    Политолог Ципис: Ответ Израиля и США Ирану последует во второй половине апреля

    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Израиль не станет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой Вашингтона. Несмотря на то, что Байден заявил о нежелании США принимать участие в наступательной операции ЦАХАЛ, американцы все равно поддержат союзника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Напомним, на Западе активно обсуждают возможный ответ Израиля на удар Ирана.

    «Ответные меры Израиля пока только обсуждаются. Но уже сейчас понятно, что самостоятельно ЦАХАЛ атаковать Исламскую республику не станет. Вероятнее всего, Тель-Авив заручится поддержкой Вашингтона, а сама реакция последует во второй половине апреля или в мае», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Если ответ и будет, то, скорее всего, Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, нацелятся на объекты ядерной инфраструктуры Ирана в горной местности. Еврейское государство в таком случае ограничится помощью в ударах по территории Исламской республики», – отмечает собеседник.

    «После этих действий конфликт, скорее всего, прекратится. Впрочем, нельзя исключать и еще большую эскалацию. Допускаю, что США начнут подготовку к наземной операции. И тогда мы увидим удары по территории Ирана американскими ракетами дальнего радиуса действия и авиацией морского базирования», – подчеркивает он.

    Спикер также указал на слова Байдена о том, что США не станут участвовать в наступательных действиях Израиля. «В Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы в эскалации, например, неоконсерваторы, Пентагон и представители ВПК. Они могут автономно принять решение о развязывании войны на Ближнем Востоке. Для этого будут использованы американские прокси, например, тот же Израиль», – акцентирует эксперт.

    «Если перед Конгрессом США встанет вопрос исключительно о войне с Тегераном, то данная инициатива не пройдет. Однако при прямом противостоянии Израиля и Ирана Штаты будут вынуждены прийти на помощь своему союзнику», – пояснил собеседник.

    «Что касается результатов атаки со стороны Тегерана, то, по данным местных СМИ, осколки от нескольких перехваченных ракет упали на авиабазу ЦАХАЛ на юге еврейского государства. Отмечается, что ущерба от этого практически не было. Однако я не исключаю, что военные и власти могут что-то скрывать», – резюмировал Ципис.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Тегерана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал способы ответа на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а ЦАХАЛ было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от реакции на атаку Тегерана. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в атаке принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть боеприпасов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских снарядов попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии».  Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

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    16 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    WSJ: В военном кабинете Израиля возник конфликт по теме ответного удара по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    В военном кабинете Израиля назрел конфликт по теме ответного удара по Ирану, это может повлиять на сложившийся мировой порядок, пишет The Wall Street Journal.

    По данным американской газеты, осложнение отношений происходит между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Йоавом Галантом и экс-главой оборонного ведомства Бени Ганцем в связи с «сильнейшим вызовом для израильского государства, с которым тот когда-либо сталкивался», передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что основной конфликт между лидерами разворачивается вокруг желания Нетаньяху самостоятельно принимать решения в отношении конфликта в Газе, в то время как Галант и Ганц стремятся отстранить его от принятия решений.

    Тем временем Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

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    15 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Небензя отметил «контраст» реакций генсека ООН на атаки против Ирана и Израиля

    Небензя напомнил Гутеррешу о его отсутствии на заседании СБ ООН после израильского удара по консульству Ирана в Сирии

    Небензя отметил «контраст» реакций генсека ООН на атаки против Ирана и Израиля
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в заседании СБ ООН по иранской атаке на Израиль, но не в заседании после израильского удара по консульству Ирана в Сирии.

    Небензя выразил сожаление, что «на контрасте» с новым заседанием Гутерреш «не вызвался брифинговать» заседание 2 апреля. Также постпред «отметил мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана», передает РИА «Новости».

    Небензя призвал Гутерреша к «большей активности» в связи с «другими, не менее турбулентными сюжетам». В частности, речь идет о «регулярных атаках Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану». Постпред предупредил, что «если и дальше не замечать подобных действий», то «призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными».

    Напомним, Небензя сказал, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии.

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    15 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Израиле пообещали США ответить на атаку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, что у властей Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Галант также подчеркнул, что Израиль не согласен с ситуацией, при которой Иран будет отвечать прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удары по объектам в Сирии, передает ТАСС.

    В свою очередь Остин отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    WSJ: Израиль отразил атаку Ирана благодаря помощи союзников

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты, Британия и Иордания помогли еврейскому государству перехватить дроны и ракеты 13 апреля, пишет The Wall Street Journal.

    Издание уверяет, что Израиль не смог бы отразить атаку Ирана без поддержки США и других западных и региональных партнеров, передает ТАСС.

    По данным газеты, большинство дронов и ракет были перехвачены благодаря ПВО и другому вооружению, поставленному США и союзниками.

    Также WSJ отметила большую роль американских, британских и иорданских военных самолетов.

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

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    17 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Израиль отложил удар по Ирану

    Axios: Израиль планировал нанести удар по Ирану в понедельник

    Израиль отложил удар по Ирану
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тель-Авиве планировали нанести удар по Ирану вечером 15 апреля, но передумали, пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Как сообщил Axios источник в вашингтонской администрации, Израиль уведомил о своем решении США, однако неизвестно, «по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль. Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории.

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    15 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    Кедми объяснил, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана

    Кедми: Израиль не пойдет на военный ответ Ирану

    Кедми объяснил, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения в западной прессе о возможном ответе Израиля на атаку Ирана не имеют ничего общего с реальностью. Израильское руководство считает такой шаг неконструктивным. Более того, подобные действия привели бы к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке, а это не отвечает интересам США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Действительно, в Тель-Авиве есть мнение о необходимости ответить на иранскую атаку. Но общая позиция израильского политического и военного руководства, насколько мне известно, состоит в том, что такие действия были бы неконструктивными», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». По его мнению, западная пресса, которая сейчас активно обсуждает возможные ответные шаги Израиля, действует, исходя из мелких личных интересов. «Они считают, что заявления Джона Болтона об «уничтожении иранской программы ядерного оружия» или другие воинственные призывы привлекут внимание СМИ. Это непрофессионально», – указал собеседник.

    Кедми убежден: Израиль не станет предпринимать ответные шаги в военной плоскости. «Во-первых, для этого необходима цель, ею мог бы стать ядерный проект Ирана. Но США считают возможным заморозить разработки Тегерана, поэтому прибегать к решению этого вопроса военным путем на данном этапе нет смысла. Такой удар может лишь привести к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке», – пояснил спикер. «Во-вторых, Израиль сегодня не готов к вооруженному конфликту, – добавил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». – В-третьих, в войне на Ближнем Востоке не заинтересованы Соединенные Штаты. Израиль не станет обострять отношения с Вашингтоном».

    По мнению Кедми, еврейское государство не станет принимать и экономические ограничения против Тегерана. Такое развитие событий допускал Ибрахим Раиси. Собеседник отметил, что Израиль не имеет никаких экономических отношений с Ираном. «Более того, если международные санкции не подорвали иранскую экономику, то как это может сделать Израиль? Да, у нас есть определенные успехи в экономике, но мы не экономический гигант, и у нас никогда не было цели подорвать иранскую экономику», – детализировал спикер.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые способны расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал, как государство ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа. 

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от ответа на атаку. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет «прилетели» по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

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    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

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    15 апреля 2024, 09:09 • Новости дня
    ABC News: Израиль в ближайшее время определится с ответом на удар Ирана
    ABC News: Израиль в ближайшее время определится с ответом на удар Ирана
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Израиля в ближайшее время определятся с ответом на атаку Ирана по территории еврейского государства, сообщил на канале ABC News представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер.

    По его словам, власти Израиля примут решение о дальнейших шагах в самое ближайшее время, военные предоставляют правительству Израиля «широкий спектр вариантов», передает ТАСС.

    Лернер отметил, что Израиль может «нанести или не нанести удар» по Ирану, однако кроме этих вариантов «есть множество разных сценариев».

    Напомним, после того, как Израиль атаковал консульский отдел иранского посольства в Дамаске, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля.

    Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии.

    Коментарии (7)
    18 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против нарушителей резолюций Совбеза по сектору Газа

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа не выполнялась. Он призвал рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей резолюций Совбеза.

    Небензя подчеркнул, что «невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей», данный вопрос нужно обсудить «безотлагательно», передает РИА «Новости».

    Постпред заявил, что предотвратить «разрастание катастрофы в Газе» может только немедленное прекращение огня, которое позволит получить доступ ко всем нуждающимся жителям, передает ТАСС.

    Он отметил, что вопреки резолюции СБ ООН в палестинском анклаве продолжается эскалация боевых действий, «по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Армия обороны Израиля блокирует половину гуманитарных конвоев, следующих в сектор».

    Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред России опроверг заявление США о том, что резолюция не является обязывающей.

    Коментарии (3)
    15 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    @ Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку.

    «Непрямую и через своих террористических сателлитов, включая ХАМАС, Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку», – передает ТАСС сообщение канцелярии израильского премьера.

    Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против «иранской агрессии», угрожающей миру во всем мире. Он поблагодарил США, Великобританию и Францию за поддержку в отражении атак Ирана.

    В то же время генерал-майор запаса Армии обороны Израиля Узи Даян призвал нанести ответный удар по Ирану. «На нас напали. И я не думаю, что в этом столетии на кого-то нападали подобным образом», – заявил Даян.

    Напомним, что в ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.


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