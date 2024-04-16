Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
«Ашан» опроверг слухи об уходе из России
Ретейлер «Ашан» опровергает слухи об уходе с российского рынка, компания продолжает свою работу в России и планирует развитие в стране, говорится в сообщении компании.
Как говорится в сообщении, «Ашан ретейл Россия» подтверждает свое решение продолжать работать на российском рынке, не планирует пересматривать стратегию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей, передает ТАСС.
Там добавили, что компания планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли.
Ранее сообщалось, что группа Ceetrus, которая входит во французскую группу Auchan и владеет, и управляет в Европе почти 300 торговыми центрами, рассматривает возможность продажи своих активов в России.