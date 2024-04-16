«Ашан» опроверг слухи об уходе из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, «Ашан ретейл Россия» подтверждает свое решение продолжать работать на российском рынке, не планирует пересматривать стратегию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей, передает ТАСС.

Там добавили, что компания планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли.

Ранее сообщалось, что группа Ceetrus, которая входит во французскую группу Auchan и владеет, и управляет в Европе почти 300 торговыми центрами, рассматривает возможность продажи своих активов в России.