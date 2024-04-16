У берегов Японии произошло землетрясение

Tекст: Денис Тельманов

«Эпицентр располагался в 157 км к юго-востоку от города Нисиноомоте (остров Кюсю), где проживают 17,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км», – передает ТАСС сообщение службы.

Отмечается, что нформация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли у побережья Курил, магнитуда первого составила 4,6, второго – 4,5.

Эпицентр находился в 171 километре южнее курильского острова Симушир в Тихом океане, очаг – на глубине 63 километров.