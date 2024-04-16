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У берегов Японии произошло землетрясение
У японского побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.
«Эпицентр располагался в 157 км к юго-востоку от города Нисиноомоте (остров Кюсю), где проживают 17,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км», – передает ТАСС сообщение службы.
Отмечается, что нформация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли у побережья Курил, магнитуда первого составила 4,6, второго – 4,5.
Эпицентр находился в 171 километре южнее курильского острова Симушир в Тихом океане, очаг – на глубине 63 километров.