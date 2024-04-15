Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку на глазах у бабушки

Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку в центре Москвы на глазах у ее бабушки

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, неадекватный мужчина начал конфликтовать с 62-летней женщиной, после чего нанес удар ножом в область горла ее 18-летней внучке и убежал на территорию детской больницы, передает Life.

По словам бабушки пострадавшей, она сначала предложила жителю Мытищ денег, однако тот отказался и без причины перерезал внучке горло.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника за несколько минут. Отмечается, что мужчина был в невменяемом состоянии и не смог объяснить, зачем напал на девушку. Его доставили в полицию. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

В прокуратуре Москвы уточнили, что 23-летнему жителю Мытищ предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что на МЦД в столице девушка распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом вступившегося за него попутчика, он получил тяжкий вред здоровью.