Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.8 комментариев
Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку на глазах у бабушки
Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку в центре Москвы на глазах у ее бабушки
В центре Москвы на улице Садовая-Кудринская 23-летний житель Мытищ ударил ножом в шею 18-летнюю девушку после ссоры с ее бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росгвардии.
Как указали в пресс-службе, неадекватный мужчина начал конфликтовать с 62-летней женщиной, после чего нанес удар ножом в область горла ее 18-летней внучке и убежал на территорию детской больницы, передает Life.
По словам бабушки пострадавшей, она сначала предложила жителю Мытищ денег, однако тот отказался и без причины перерезал внучке горло.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника за несколько минут. Отмечается, что мужчина был в невменяемом состоянии и не смог объяснить, зачем напал на девушку. Его доставили в полицию. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.
В прокуратуре Москвы уточнили, что 23-летнему жителю Мытищ предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что на МЦД в столице девушка распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом вступившегося за него попутчика, он получил тяжкий вред здоровью.