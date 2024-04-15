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    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    15 апреля 2024, 14:47 • Новости дня

    WSJ: Израиль отразил атаку Ирана благодаря помощи союзников

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты, Британия и Иордания помогли еврейскому государству перехватить дроны и ракеты 13 апреля, пишет The Wall Street Journal.

    Издание уверяет, что Израиль не смог бы отразить атаку Ирана без поддержки США и других западных и региональных партнеров, передает ТАСС.

    По данным газеты, большинство дронов и ракет были перехвачены благодаря ПВО и другому вооружению, поставленному США и союзниками.

    Также WSJ отметила большую роль американских, британских и иорданских военных самолетов.

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

    14 апреля 2024, 20:49 • Новости дня
    В Китае выразили обеспокоенность после ночной атаки по территории Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД КНР выразили серьезную обеспокоенность после ночной атаки Ирана по территории Израиля, передает NBC News.

    Произошедшее в Китае назвали «последним проявлением конфликта в Газе». Пекин призвал Тегеран и Иерусалим к сдержанности, отметив важность недопущения дальнейшей эскалации, передает Lenta.ru.

    Китай обратился к международному сообществу, предложив руководителям влиятельных стран внести свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (10)
    15 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля

    ABC: Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля

    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум девять иранских ракет преодолели израильскую противовоздушную оборону и ударили по двум авиабазам Израиля, но значительного ущерба не нанесли, сообщил канал ABC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

    По словам источника, пять баллистических ракет ударили по авиабазе Неватим, в результате чего пострадали неиспользуемая взлетно-посадочная полоса, военно-транспортный самолет C-130 и пустые складские помещения, передает ТАСС. Еще четыре ракеты попали по авиабазе в пустыне Негев.

    Ранее иранские СМИ сообщили, что ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    Иордания пригрозила сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Глава МИД Иордании ас-Сафади заявил о готовности страны сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Иордания намерена сбивать как иранские, так и израильские беспилотники или ракеты, которые окажутся в ее воздушном пространстве, заявил глава МИД страны Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади подчеркнул, что Иордания не даст кому-либо ставить под угрозу ее безопасность. МИД Иордании вызвал посла Ирана, ему был выражен протест в связи с заявлениями ряда иранских СМИ, которые Иордания сочла вмешательством во внутренние дела, передает ТАСС со ссылкой на Al Mamlaka.

    Напомним, в ходе иранской атаки на Израиль Иордания перехватила нарушившие воздушное пространство беспилотники Ирана. СМИ сообщали, что военные Ирана следили за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Утверждалось, что если она предпримет действия по защите Израиля, то может стать следующей целью.

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    15 апреля 2024, 02:29 • Новости дня
    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН

    Небензя в СБ ООН раскритиковал Израиль за удар по иранскому дипломатическому объекту и другие бомбардировки Сирии

    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии, заявил постпред России Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя раскритиковал Израиль за «вопиющую атаку по Дамаску, причем далеко не первую». Он указал, что «Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля».

    Постпред указал, что США, Великобритания и Франция ранее отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов. «Результат, как говорится, налицо», – приводит его слова ТАСС.

    Как подчеркнул Небензя, Москва призывала дать единый сигнал о недопустимости ударов по дипломатическим объектам, но Запад заявлял, что «не все так очевидно», хотя «нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli».

    Небензя отметил, что ответные меры обязательно последовали бы, «окажись под ударом западные представительства», ведь для Запада «все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено».

    «Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», – сказал он.

    Небензя обвинил ряд участников заседания в том, что они, обсуждая атаку Ирана, не осмелились указать на «беспрецедентную по масштабам жертв операцию» Израиля в секторе Газа. Небензя назвал неприемлемым такое «замалчивание первопричин нынешнего кризиса» в регионе.

    По словам постпреда, отказ Израиля выполнять требования резолюции СБ ООН является проявлением «очевидного неуважения», которое «не должно сходить с рук и чревато санкциями в отношении нарушителя».

    При этом Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности, «спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена».

    После заседания Совбеза Небензя сообщил, что ему неизвестно о каком-либо документе, который готовил бы СБ в отношении Ирана в связи с атакой на военные объекты Израиля.

    Напомним, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля. Поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске.

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    15 апреля 2024, 01:24 • Новости дня
    В Иране рассказали, чем атаковали Израиль

    Иранское гостелевидение перечислило использованные КСИР для атаки на Израиль вооружения

    В Иране рассказали, чем атаковали Израиль
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя иранские военные не сообщали полный список использованных при атаке на Израиль вооружений, некоторые данные озвучило иранское гостелевидение.

    Сообщается, что Корпус стражей исламской революции задействовал для атаки «сотни» беспилотников Shahed-136, баллистические ракеты «земля-земля» «Имад», а также свыше 30 крылатых ракет «Павех» семейства «Сомар», передает РИА «Новости».

    Кроме того, применялись и другие баллистические ракеты, но какие конкретно не указывается. Отмечается, что «Имад» – крупнейшая иранская баллистическая ракета дальнего действия.

    Напомним, по данным Израиля, Иран использовал 185 БПЛА Shahed и 110 баллистических ракет, подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

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    15 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Небензя отметил «контраст» реакций генсека ООН на атаки против Ирана и Израиля

    Небензя напомнил Гутеррешу о его отсутствии на заседании СБ ООН после израильского удара по консульству Ирана в Сирии

    Небензя отметил «контраст» реакций генсека ООН на атаки против Ирана и Израиля
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в заседании СБ ООН по иранской атаке на Израиль, но не в заседании после израильского удара по консульству Ирана в Сирии.

    Небензя выразил сожаление, что «на контрасте» с новым заседанием Гутерреш «не вызвался брифинговать» заседание 2 апреля. Также постпред «отметил мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана», передает РИА «Новости».

    Небензя призвал Гутерреша к «большей активности» в связи с «другими, не менее турбулентными сюжетам». В частности, речь идет о «регулярных атаках Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану». Постпред предупредил, что «если и дальше не замечать подобных действий», то «призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными».

    Напомним, Небензя сказал, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии.

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    15 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану

    Политолог Ципис: Ответ Израиля и США Ирану последует во второй половине апреля

    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Израиль не станет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой Вашингтона. Несмотря на то, что Байден заявил о нежелании США принимать участие в наступательной операции ЦАХАЛ, американцы все равно поддержат союзника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Напомним, на Западе активно обсуждают возможный ответ Израиля на удар Ирана.

    «Ответные меры Израиля пока только обсуждаются. Но уже сейчас понятно, что самостоятельно ЦАХАЛ атаковать Исламскую республику не станет. Вероятнее всего, Тель-Авив заручится поддержкой Вашингтона, а сама реакция последует во второй половине апреля или в мае», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Если ответ и будет, то, скорее всего, Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, нацелятся на объекты ядерной инфраструктуры Ирана в горной местности. Еврейское государство в таком случае ограничится помощью в ударах по территории Исламской республики», – отмечает собеседник.

    «После этих действий конфликт, скорее всего, прекратится. Впрочем, нельзя исключать и еще большую эскалацию. Допускаю, что США начнут подготовку к наземной операции. И тогда мы увидим удары по территории Ирана американскими ракетами дальнего радиуса действия и авиацией морского базирования», – подчеркивает он.

    Спикер также указал на слова Байдена о том, что США не станут участвовать в наступательных действиях Израиля. «В Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы в эскалации, например, неоконсерваторы, Пентагон и представители ВПК. Они могут автономно принять решение о развязывании войны на Ближнем Востоке. Для этого будут использованы американские прокси, например, тот же Израиль», – акцентирует эксперт.

    «Если перед Конгрессом США встанет вопрос исключительно о войне с Тегераном, то данная инициатива не пройдет. Однако при прямом противостоянии Израиля и Ирана Штаты будут вынуждены прийти на помощь своему союзнику», – пояснил собеседник.

    «Что касается результатов атаки со стороны Тегерана, то, по данным местных СМИ, осколки от нескольких перехваченных ракет упали на авиабазу ЦАХАЛ на юге еврейского государства. Отмечается, что ущерба от этого практически не было. Однако я не исключаю, что военные и власти могут что-то скрывать», – резюмировал Ципис.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Тегерана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал способы ответа на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а ЦАХАЛ было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от реакции на атаку Тегерана. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в атаке принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть боеприпасов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских снарядов попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии».  Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

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    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    14 апреля 2024, 16:48 • Новости дня
    В Израиле пообещали ответить на атаку Ирана в подходящее время
    В Израиле пообещали ответить на атаку Ирана в подходящее время
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль хочет создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом, заявил министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц.

    По словам Ганца, «инцидент не исчерпан», он отметил, что нынешнюю систему регионального сотрудничества и сдерживания необходимо укреплять «прямо сейчас», передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Армии Израиля подполковник Питер Лернер заявил, что в воскресенье правительство соберется и примет решение об ответном ударе Израиля.

    В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 00:17 • Новости дня
    США подтвердили отказ участвовать в «ответных» операциях Израиля против Ирана

    Представитель Белого дома подтвердил отказ США принимать участие в возможном «ответе» Израиля на атаку Ирана

    США подтвердили отказ участвовать в «ответных» операциях Израиля против Ирана
    @ Tsgt. Christopher Ruano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Последовательный подход Вашингтона заключается в том, что США не станут «частью какого-либо ответа» Израиля на атаку Ирана, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

    По мнению Вашингтона, Израиль ясно продемонстрировал, что не хочет «значительной эскалации с Ираном», а стремится лишь «защитить и обезопасить себя», передает РИА «Новости».

    Сами США также не хотят «конфликта с Ираном», добиваются «деэскалации региональной напряженности» и считают, что Израиль должен как следует «взвесить дальнейшие шаги». Однако Вашингтон готов защищать американские силы и поддерживать Израиль, что США и подтвердили во время атаки Ирана, сказал представитель Белого дома.

    Напомним, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

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    14 апреля 2024, 18:24 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что ждут решения Израиля о дальнейших шагах из-за атаки Ирана
    В Белом доме заявили, что ждут решения Израиля о дальнейших шагах из-за атаки Ирана
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    США ждут решения военного кабинета Израиля о дальнейших шагах после атаки Ирана, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Он отметил, что это суверенное решение Израиля, сообщает РИА «Новости».

    По словам Кирби, почти все выпущенные Ираном ракеты не достигали целей.

    Ранее представитель Армии Израиля подполковник Питер Лернер заявил, что в воскресенье правительство соберется и примет решение об ответном ударе Израиля.

    В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (2)
    14 апреля 2024, 19:33 • Новости дня
    Нетаньяху начал заседание военного кабинета после атаки из Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание после массированной ракетной атаки из Ирана.

    Как сообщила канцелярия премьера, он проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (3)
    14 апреля 2024, 23:47 • Новости дня
    Гутерреш напомнил о неприкосновенности дипобъектов

    Гутерреш указал на запрет применять силу против стран и на неприкосновенность дипломатических объектов

    Tекст: Антон Антонов

    Устав ООН запрещает использовать силу против политической независимости стран, также необходимо соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш на срочном заседании СБ ООН указал, что на Ближнем Востоке сложилась угроза «разрушительного полномасштабного конфликта». Он призвал к «разрядке и деэскалации», к «максимальной сдержанности».

    Гутерреш также заявил об общей ответственности за обеспечение немедленного прекращения огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. В ответ Иран нанес масштабный удар по территории Израиля.

    Коментарии (2)
    14 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана

    Посольство в Израиле за сутки не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Консульский отдел посольства России в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе, включая атаку со стороны Ирана, сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Израиле Марина Рязанова.

    По ее словам, за последние сутки экстренных обращений от граждан России в консульский отдел посольства не поступало, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2024, 09:22 • Новости дня
    В Иране заявили, что все ракеты преодолели израильскую ПВО и поразили цели

    Press TV: Все ракеты Ирана преодолели израильскую ПВО и поразили цели

    В Иране заявили, что все ракеты преодолели израильскую ПВО и поразили цели
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Все гиперзвуковые ракеты Ирана преодолели израильскую систему ПВО и поразили свои цели, сообщил иранский госканал Press TV.

    При этом не уточняется, какие именно объекты были атакованы гиперзвуковыми ракетами на территории Израиля, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих.

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      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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