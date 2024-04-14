Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Посольство в Израиле не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана
Посольство в Израиле за сутки не получало обращений от россиян из-за атаки Ирана
Консульский отдел посольства России в Израиле за последние сутки не получал экстренных обращений от граждан России в связи с с последними событиями в регионе, включая атаку со стороны Ирана, сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Израиле Марина Рязанова.
По ее словам, за последние сутки экстренных обращений от граждан России в консульский отдел посольства не поступало, передает РИА «Новости».
Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.