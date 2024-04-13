Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Москвичей предупредили о грядущем похолодании
Специалист центра погоды «Фобос» Леус предупредил о похолодании в Москве
В российской столице на грядущей неделе ожидается похолодание, выпадут осадки, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу.
Весна в ближайшие дни «устремит свои погодные характеристики» ближе к норме климата, сказал Леус в беседе с «Вечерней Москвой».
Начало месяца в центральной части страны выдалось аномально теплым, температура оказалась выше на шесть градусов выше нормы.
В понедельник, 15 апреля в Москве будет дождь, температура днем будет держаться на уровне от 7 до 12 градусов тепла.
Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к концу этой недели в регионе температура будет не настолько высокой, как в последние несколько дней.