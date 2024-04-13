Москвичей предупредили о грядущем похолодании

Специалист центра погоды «Фобос» Леус предупредил о похолодании в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Весна в ближайшие дни «устремит свои погодные характеристики» ближе к норме климата, сказал Леус в беседе с «Вечерней Москвой».

Начало месяца в центральной части страны выдалось аномально теплым, температура оказалась выше на шесть градусов выше нормы.

В понедельник, 15 апреля в Москве будет дождь, температура днем будет держаться на уровне от 7 до 12 градусов тепла.

Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к концу этой недели в регионе температура будет не настолько высокой, как в последние несколько дней.