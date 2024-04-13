Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Россия и Сербия в товарищеском матче сыграли вничью
Российская и сербская сборные по футболу сыграли со счетом 5:5 в товарищеской игре, матч состоялся в спорткомплексе Nova Arena в Петербурге.
В российской команде голы забили Иван Чишкала (20), Григорий Валеев (23), Никита Фахрутдинов (27) и Артем Ниязов (31, 35), передает ТАСС.
у сербской сборной отличились Кристиян Васич (3), Лазар Милосавлевич (11, 25), Страхинья Петров (19) и Драган Томич (20).
В ходе первой минуты нападающий российской сборной не смог забить с пенальти, через 10 минут красную карточку заработал вратарь российской команды Кирилл Щурок.
Следующий товарищеский матч планируется провести 15 апреля.
15 апреля соперники проведут еще один товарищеский матч. В 2023 году россияне и сербы также провели две товарищеские игры. Первый матч закончился со счетом 0:0, во второй игре сильнее были игроки сборной Сербии (2:1).
Предыдущий т товарищеский матч прошел 21 марта, он завершился со счетом 4:0 в пользу российской команды.