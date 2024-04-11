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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    11 апреля 2024, 19:41 • Новости дня

    В Тюменской области рассказали о подготовке к встрече паводка

    Власти Тюменской области: Регион готов к встрече большой воды

    В Тюменской области рассказали о подготовке к встрече паводка
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Тюменская область заранее начала подготовку к паводковому периоду. По итогам проверки специальная комиссия пришла к выводу, что регион готов к встрече большой воды. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД член областного правительства Андрей Михнович. В Тюменской области действует режим ЧС из-за угрозы паводка.

    «Регион готов встретить большую воду на фоне прогнозных значений Росгидромета на паводковый период этого года. Несмотря на прогнозы, ежегодно специальная комиссия утверждает план подготовки к пропуску паводковых вод. Документ содержит все необходимые мероприятия, в том числе осмотр и ремонт противопаводковых дамб, создание пунктов временного размещения и работу с населением, которое проживает в местах, находящихся в зоне потенциального подтопления», – рассказал Андрей Михнович, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

    В рамках этого же плана решается большой блок вопросов по подготовке органов власти к предупреждению чрезвычайных ситуаций. С этой целью проводятся соответствующие учения. В этом году координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков занимается специальная комиссия, созданная правительством по поручению президента Владимира Путина. Ее возглавил глава МЧС России Александр Куренков.

    «Итоги работы властей Тюменской области проверены комиссией, которую сформировало главное управление МЧС и соответствующие органы госвласти. В итоге был сделан вывод, что Тюменская область имеет высокий уровень готовности к возможному проявлению паводков», – пояснил чиновник.

    По его словам, уровень воды в реках на территории региона повышается неравномерно – на отдельных участках это происходит незначительно или даже сохраняются ледоходные явления. «Опасных и критических отметок уровень воды сейчас не достигает. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Поэтому в период подготовки к паводку мы уделяем повышенное внимание тем муниципальным районам, где протекают эти реки», – отметил Михнович.

    Собеседник также напомнил, что для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области была создана группировка из более чем 12 тыс. человек, трех тыс. единиц техники, 194 единиц плавсредств, двух беспилотных авиасистем и одного вертолета. «В настоящее время группировка задействована не вся. Но при необходимости силы будут мобилизованы», – заверил спикер.

    В четверг на территорию области по поручению главы МЧС доставили быстровозводимые водоналивные дамбы. Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет с минимальными затратами и в сжатые сроки организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов. «Цель применения водоналивных дамб – защита автодороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. При достижении высоких уровней весеннего половодья возможен перемыв небольшого участка трассы, около четырех км», – рассказал Михнович.

    Кроме того, в рамках плана межрегионального взаимодействия возможно оказание помощи другими регионами. «Пока мы справляемся своими силами. Но при необходимости правительство области обязательно обратится с соответствующей просьбой», – добавил собеседник.

    С понедельника на территории Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за угрозы паводка, связанного с прогнозом по высокому уровню воды в реках Ишим и Тобол. Пик половодья ожидают к 23-25 апреля. По данным властей региона, пока подтопило лишь девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Ялуторовском, Викуловском районах, но везде есть объездные пути, а жители обеспечены продуктами питания и лекарствами.

    В четверг губернатор области Александр Моор на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности прорыва дамб, защищающих крупные населенные пункты от паводка. В связи с этим во всех поселениях, включая город Ишим, ведутся работы по увеличению уровня гребня дамб на 1-1,5 метра.

    По словам главы региона, в зону возможного подтопления попадают 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка 2 тыс. сельскохозяйственных и домашних животных. Ранее Моор и глава МЧС Александр Куренков посетили Ялуторовский район, чтобы проконтролировать организацию проведения превентивных противопаводковых мероприятий.

    10 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделение польских наемников численностью до роты переброшено в район города Орехова, который расположен у линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на местных жителей.

    По словам Рогова, наемников могут направить к Работино, Малой Токмачке или Вербовому, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что подразделения, состоящие из польских наемников, действуют на различных участках с 2022 года. По его словам, подразделения в пределах роты остаются на линии боевого соприкосновения «месяц-полтора», часто «меняются».

    При этом сами наемники, прибывая на линию боевого соприкосновения, формально числятся «в отпусках или отставке, они не польская армия, они сами по себе». Действуют они «через украинский «иностранный легион».

    Напомним, сообщалось, что на европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на Украине наемников, в том числе польских. При этом польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняли боевые задачи» на границе с Россией.

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    10 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти

    Пушков связал рост смертей в западных странах в постковидные времена с массовой вакцинацией

    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В западных странах в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные, что можно объяснить последствиями массовой вакцинации, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он написал, что западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти.

    «В Великобритании и Ирландии та же ситуация, что в США: в постковидные годы фиксируется гораздо больше смертей, чем в доковидные. Единственно возможный вывод: смертоносные последствия массовой вакцинации и крупнейшей операции по обогащению большой фармы за счет подопытного населения США, Британии и других западных стран», – считает Пушков.

    Ранее в Нидерландах объяснили высокую смертность в первую волну COVID-19.

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    11 апреля 2024, 12:56 • Новости дня
    Над зданием посольства Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
    Над зданием посольства Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
    @ t.me/ssigny

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На территории посольства Украины в Москве были подняты российский флаг и Знамя Победы. Это произошло после того, как Москва расторгла договор аренды земельного участка, на котором находится комплекс зданий украинского посольства.

    Данная мера стала ответной на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды участка посольства РФ на Украине.

    МИД РФ подчеркнул, что расторжение договора аренды не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в государственной собственности Украины, передает ТАСС.

    В настоящее время посольство Украины в Москве закрыто, однако за забором можно увидеть два флага, развивающиеся на флагштоке перед зданием дипмиссии.

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    11 апреля 2024, 08:38 • Новости дня
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Геостационарные спутники связи, используемые государственным предприятием «Космическая связь», находятся на пределе своих возможностей. Помочь снять нагрузку со спутников смогут перспективные аппараты низко- и среднеорбитальных телекоммуникационных группировок, сообщил гендиректор предприятия Алексей Волин.

    По его словам, ресурсы на пределе, поэтому «Космическая связь» ждет начала реализации проектов по развертыванию низкоорбитальных и среднеорбитальных группировок, которые должны будут забрать на себя значительную часть трафика, передает ТАСС.

    Волин добавил, что на геостационарной орбите сейчас работают 12 спутников «Космической связи», а вывести новые аппараты нельзя, так как больше не может быть, поскольку точки, где находятся космические аппараты, закреплены за Россией международными соглашениями в рамках Международного союза электросвязи.

    Он отметил, что связь – четко регламентированная сфера, и если вы начнете работать на чужих частотах, вы создадите помехи другим.

    Ранее российский спутник «Луч-5В» вошел в состав международной группировки системы спасения.

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    11 апреля 2024, 00:47 • Новости дня
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»

    Пранкер Столяров убедил президента МОК Баха помолиться «святым Вовану и Лексусу»

    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе разговора с российскими пранкерами президент Международного олимпийского комитета Томас Бах помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы в России.

    Пранкер Алексей Столяров (Лексус), замаскировавшись под африканского политика, провел беседу с Бахом и замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Бах и Схинас слово в слово повторили «молитву», которую предложил Лексус: «Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы». Схинас после этого заявил, что получено «божественное вдохновение» и «ничто не может пойти не так».

    На вопрос о потенциальном количестве представителей России на Олимпиаде в Париже глава МОК ответил: «Это зависит от их спортивных результатов». Он указал, что «некоторые из тех, кто поддерживает» российскую спецоперацию не участвуют в квалификации, «их все равно не допустят». «Российская сторона очень агрессивна по отношению к МОК. Вы знаете – мы для них теперь фашистская организация», – сказал Бах.

    Напомним, ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады. Позднее Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка.

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    11 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По объектам украинского топливно-энергетического комплекса нанесен массированный удар высокоточным оружием, сообщило российское министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные объекты поражены, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

    Отмечается, что эти удары стали ответом на попытки киевского режима навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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    10 апреля 2024, 21:25 • Новости дня
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после поездки в Россию, она прошла паспортный и таможенный контроль, руководителя региона встретили в аэропорту Кишинева овациями.

    В рамках визита в Россию Гуцул было подписано соглашение о долгосрочном партнерстве и развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере с Промсвязьбанком, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Гуцул отказались выпускать из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева и отправили на допрос.

    В ходе мартовского визита в Россию Гуцул встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что рассказала Путину о давлении, которое оказывает Кишинев на автономию, выразив надежду, что у региона получится заручиться поддержкой Москвы.


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    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

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    11 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    СМИ: Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства

    РБК: «Кубань-Вино» и другие активы группы «Ариант» перешли в госсобственность

    СМИ: Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», а также ряд других активов группы «Ариант» перешли в собственность Российской Федерации, следует из данных ЕГРЮЛ.

    В госсобственность перешли агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии – Ариант», а также агрофирма «Ариант», специализирующаяся на разведении свиней, передает РБК.

    Ранее владельцем всех этих компаний была ГК «Ариант». Генпрокуратура требовала передать активы в госсобственность, и 5 апреля суд вынес решение в ее пользу. Передача активов в госсобственность произошла 10 апреля.

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    11 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    @ t.me/XNRRussia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения – агентура «насчитала 16 прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев рассказал, что удары нанесены по объектам энергосистемы, заводам «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций.

    Кроме того, житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору – по данным подполья, в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета.

    Также известно, что после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.

    Двумя днями ранее ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    11 апреля 2024, 11:49 • Новости дня
    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС

    Компания «Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, сообщило издание «Страна» со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины», в ведении которой находится ТЭС.

    Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт находится на берегу Днепра в 45 км южнее Киева, была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области, передает ТАСС.

    Ранее ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине.

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    11 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Политолог Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Угрожая «испортить отношения», Кулеба пытается заставить другие страны поставить ВСУ ЗРК Patriot. Кроме того, за его спиной могут стоять США или Британия, которые заинтересованы в подобных поставках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» и о готовности «испортить отношения» с другими странами ради Patriot.

    «Это типичный пример дипломатии современной Украины. Сначала ее руководство просит оружие якобы «по-хорошему», а потом начинает требовать «по-плохому». И в этой логической цепочке угрозы Кулебы смотрятся вполне органично, особенно на фоне поведения украинских послов в странах Европы. Достаточно вспомнить Андрея Мельника, назвавшего канцлера Шольца «ливерной колбасой», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «С прикладной точки зрения это заявление, разумеется, направлено на выбивание денег и оружия у других стран. Потенциальными жертвами украинской дипломатической агрессии имени Кулебы могут стать любые страны, которые имеют на своем вооружении ЗРК Patriot. Не повезет ряду европейских и азиатских государств, например, Германии, Нидерландам, возможно Саудовской Аравии. Офис Зеленского придерживается логики, что если кто-то не воюет, то должен отдать свои комплексы ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Исключением из этого списка могут стать лишь США. Полагаю, что угрозы Кулебы связаны с желанием Вашингтона или Лондона надавить на другие страны, чтобы последние поставили Украине ЗРК. Тем более Соединенные Штаты прямо заинтересованы в дополнительных заказах на новые зенитные комплексы от государств, отправивших свои Patriot ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Полагаю, что Украина, особенно если подобное заявление было согласовано с США или Британией, может получить Patriot. Однако такое поведение еще больше дискредитирует офис Зеленского в глазах других стран. Кроме того, это давление отрицательно скажется на желании государств поставлять оружие ВСУ в дальнейшем», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    В конце марта Кулеба уже сообщал, что у стран Запада есть возможность передать ВСУ новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение там не принимают. Он отмечал, что Украина продолжает переговоры с другими государствами относительно поставок комплексов.

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, отмечал, что Украина «отчаянно просит» Евросоюз срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Чиновник пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны объединения поднять вопрос о поставках ЗРК для ВСУ.

    Коментарии (9)
    10 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Хуситы атаковали в Аденском заливе американский корабль

    Хуситы атаковали в Аденском заливе три гражданских судна и американский корабль

    Хуситы атаковали в Аденском заливе американский корабль
    @ REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы в Йемене из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали три коммерческих судна и американский корабль, которые в тот момент находились в акватории Аденского залива, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    По его словам, атака была произведена беспилотниками и противокорабельными ракетами. Ей подверглись торговые суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk, название американского корабля он не уточнил, передает ТАСС.

    Ранее управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о получении информации о нападении на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

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    11 апреля 2024, 12:31 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье
    Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Московской области задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Подозреваемого нашли в Тверской области, его задержали сотрудники московского ГУ МВД совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии, указала Волк в своем Telegram-канале.

    Его в ближайшее время доставят в следственные органы для разбирательства.

    Также Волк прикрепила к посту ролик с задержанным. Он сообщил, что его зовут Василий Буряков, проживает в Москве. Подозреваемый отметил, что скрывался в лесу, и заявил, что признает вину в убийстве.

    Ранее в ГСУ СК по Подмосковью ему заочно предъявили обвинение.

    Напомним, нападение на группу полицейских было совершено в воскресенье. Один из стражей порядка погиб, другой получил тяжелые ранения.

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