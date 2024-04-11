В Тюменской области рассказали о подготовке к встрече паводка

Власти Тюменской области: Регион готов к встрече большой воды

Tекст: Андрей Резчиков

«Регион готов встретить большую воду на фоне прогнозных значений Росгидромета на паводковый период этого года. Несмотря на прогнозы, ежегодно специальная комиссия утверждает план подготовки к пропуску паводковых вод. Документ содержит все необходимые мероприятия, в том числе осмотр и ремонт противопаводковых дамб, создание пунктов временного размещения и работу с населением, которое проживает в местах, находящихся в зоне потенциального подтопления», – рассказал Андрей Михнович, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

В рамках этого же плана решается большой блок вопросов по подготовке органов власти к предупреждению чрезвычайных ситуаций. С этой целью проводятся соответствующие учения. В этом году координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков занимается специальная комиссия, созданная правительством по поручению президента Владимира Путина. Ее возглавил глава МЧС России Александр Куренков.

«Итоги работы властей Тюменской области проверены комиссией, которую сформировало главное управление МЧС и соответствующие органы госвласти. В итоге был сделан вывод, что Тюменская область имеет высокий уровень готовности к возможному проявлению паводков», – пояснил чиновник.

По его словам, уровень воды в реках на территории региона повышается неравномерно – на отдельных участках это происходит незначительно или даже сохраняются ледоходные явления. «Опасных и критических отметок уровень воды сейчас не достигает. Согласно прогнозу Росгидромета, ожидается высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Поэтому в период подготовки к паводку мы уделяем повышенное внимание тем муниципальным районам, где протекают эти реки», – отметил Михнович.

Собеседник также напомнил, что для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области была создана группировка из более чем 12 тыс. человек, трех тыс. единиц техники, 194 единиц плавсредств, двух беспилотных авиасистем и одного вертолета. «В настоящее время группировка задействована не вся. Но при необходимости силы будут мобилизованы», – заверил спикер.

В четверг на территорию области по поручению главы МЧС доставили быстровозводимые водоналивные дамбы. Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет с минимальными затратами и в сжатые сроки организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов. «Цель применения водоналивных дамб – защита автодороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. При достижении высоких уровней весеннего половодья возможен перемыв небольшого участка трассы, около четырех км», – рассказал Михнович.

Кроме того, в рамках плана межрегионального взаимодействия возможно оказание помощи другими регионами. «Пока мы справляемся своими силами. Но при необходимости правительство области обязательно обратится с соответствующей просьбой», – добавил собеседник.

С понедельника на территории Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за угрозы паводка, связанного с прогнозом по высокому уровню воды в реках Ишим и Тобол. Пик половодья ожидают к 23-25 апреля. По данным властей региона, пока подтопило лишь девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Ялуторовском, Викуловском районах, но везде есть объездные пути, а жители обеспечены продуктами питания и лекарствами.

В четверг губернатор области Александр Моор на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности прорыва дамб, защищающих крупные населенные пункты от паводка. В связи с этим во всех поселениях, включая город Ишим, ведутся работы по увеличению уровня гребня дамб на 1-1,5 метра.

По словам главы региона, в зону возможного подтопления попадают 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка 2 тыс. сельскохозяйственных и домашних животных. Ранее Моор и глава МЧС Александр Куренков посетили Ялуторовский район, чтобы проконтролировать организацию проведения превентивных противопаводковых мероприятий.