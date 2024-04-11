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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    9 комментариев
    11 апреля 2024, 13:53 • Новости дня

    В Кремле анонсировали рабочий обед Путина с Лукашенко

    В Кремле сообщили, что у Путина запланирован рабочий обед с Лукашенко

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются в четверг во время рабочего обеда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, примерно после семи вечера начнется часть, посвященная рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Лукашенко, состоится беседа двух президентов, после чего они продолжат свое общение за рабочим обедом, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом.

    8 апреля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил представить идеи по автомобилестроительному кластеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ждет идеи от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

    Путин поручил правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительств Ленинградской и Калужской областей и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов, говорится на сайте Кремля.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад Путину до 1 августа.

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    8 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

    Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

    Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

    В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

    Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

    Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

    Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.

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    8 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте между Россией и Украиной.

    Лукашенко отметил, что не понимает, зачем Украине обострять отношения с Белоруссией, ведь «когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила», передает ТАСС.

    «И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая – миролюбивая, спокойная, – и Украине», – сказал он, принимая кадровые решения, его слова приводит агентства БелТА.

    Белорусский лидер также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот «начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», – сказал Лукашенко.

    По его словам, президент России Владимир Путин «очень аккуратен, осторожен», так как «понимает: рано или поздно все равно к миру придем». «Какой мир будет, – это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь, спокойная, миролюбивая, им нужна будет», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не держит обиды на украинских военных, которые «себя ведут более-менее аккуратно, осторожно», хотя и «делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее».

    Ранее Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны».

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    11 апреля 2024, 05:26 • Новости дня
    Белоруссия приравняла демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порно

    Министерство культуры Белоруссии приравняло «самоцельную» демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порно

    Tекст: Антон Антонов

    «Самоцельная» и умышленная демонстрация нетрадиционных половых отношений относится к порнографии, следует из постановления министерства культуры Белоруссии.

    Документ касается правил выпуска, демонстрации, продажи и рекламирования продукции, в которой есть элементы эротики, а также относящейся к сексуальному образованию и половому воспитанию.

    В инструкцию включили абзац, определяющий нетрадиционные половые отношения и половое поведение, передает ТАСС.

    В их число вошли гомосексуализм, бисексуальные отношения, полиамория, педофилия, зоофилия, некрофилия, садизм, мазохизм, вуайеризм, эксгибиционизм, фетишистский трансвестизм и транссексуализм.

    Напомним, международное движение ЛГБТ (запрещено в России) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    9 апреля 2024, 12:08 • Новости дня
    В Белоруссии запретили четыре вида чая из России

    Tекст: Ольга Никитина

    В Белоруссии запрещена продажа четырех видов пакетированного чая Greenfield и Tess, производимого в России. Такое постановление подписал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

    Запрет введен из-за того, что продукция якобы не соответствует требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Под запрет попали два вида чая в пакетиках для одноразовой заварки «Гита», а также два вида чая в пакетиках для разовой заварки «Принцесса Канди», пишет «Царьград».

    Производитель чая, компания «Орими», собирает доказательства, чтобы доказать, что соблюдает все процессы производства, хранения и транспортировки. Если компании удастся сделать это, ограничения на реализацию продукции могут быть отменены.

    «Орми» является крупнейшим производителем чая и натурального кофе под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита». Также компания производит кофе «Жокей» и Jardin.

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    8 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил устранить опоздание строительства судов по «квотам под киль»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин призвал проанализировать и исправить ситуацию с опозданием сдачи рыболовецких судов, строящихся по так называемым квотам под киль. Доклады главе государства представил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Президент отметил, что из-за санкций строительство идет с отставанием от графика. «Они (рыбаки – прим. ВЗГЛЯД) приобрели квоты, заплатили за них, а суда вовремя построены не были, объективно говоря, по независящим от них причинам», – передает слова Путина ТАСС.

    По словам Шестакова, Росрыболовство намерено продлить срок действия квот и строительства судов с пяти до семи лет.

    Путин поручил провести анализ ситуации, а решение принимать, исходя из этого независимого и профессионального анализа.

    Программа «квот под киль» предполагает передачу 20% квот с каждого судна на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Данная мера была введена по инициативе президента в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарело.

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    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

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    9 апреля 2024, 01:21 • Новости дня
    Власти Белоруссии решили удалить доменные имена экстремистских ресурсов

    Власти Белоруссии решили удалять доменные имена ресурсов, признанных экстремистскими

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуссии, который администрирует национальную доменную зону, аннулирует доменные имена интернет-ресурсов, признанных экстремистскими. Соответствующий приказ ОАЦ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии..

    «В случае включения в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции с указанием интернет-ресурса и его идентификатора – доменного имени, зарегистрированного в национальной доменной зоне, запись о регистрации такого доменного имени аннулируется по решению администратора национальной доменной зоны», – приводит ТАСС выдержку из документа.

    Отмечается, что аннулирование доменного имени ведет к прекращению его администрирования.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии 20 человек обвинили в заговоре с целью захвата власти

    Следственный комитет республики начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, подозреваемых в заговоре с целью захвата госвласти и экстремизме.

    По данным ведомства, начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которые могли присоединиться к заговору с целью захвата госвласти неконституционным путем.

    В частности, к следователям предложено явиться Григорию Астапене, Филиппу Биканову, Александру Добровольскому, Юрию Дракохрусту, Андрею Казакевичу, Анне Красулиной, Евгению Крыжановскому, Денису Кучинскому, Веронике Лапутько, Александру Логвинцу, Анне Любаковой, Василию Наумову, Марии Роговой, Петру Рудковскому, Алесе Рудник, Наталье Рябовой, Павлу Усову, Татьяне Чулицкой, Александру Шлыку и Екатерине Шматиной.


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    9 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин похвалил белорусские станки за надежность

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Башкирии Радием Хабировым похвалил надежность белорусского оборудования для станков, подчеркнув, что российские предприятия могут не замещать эти агрегаты на отечественные.

    Глава региона в ходе разговора упомянул о том, что в республике намерены создавать станкостроительный кластер, об этом есть договоренности, начинаются проектные работы, передает ТАСС.

    Как отметил глава государства, в Белоруссии тоже «можно покупать, там надежно».

    Хабиров заверил, что примерно в первой половине 2026 года в регионе будут лить станины для станков, которые сейчас закупаются в Белоруссии.

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    11 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусский президент Александр Лукашенко присвоил первой в истории страны женщине-космонавту Марине Василевской звание Героя Белоруссии.

    Церемония награждения прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.

    Ранее экипаж космического корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю с МКС.

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    8 апреля 2024, 18:33 • Новости дня
    Путин назначил прокурора Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа сроком на пять лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

    В марте военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) переименовали в прокуратуру Ленинградского военного округа (ЛенВО). Также заново была создана военная прокуратура Московского военного округа (МВО).

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    10 апреля 2024, 19:08 • Новости дня
    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян

    Депутат Буцкая: «Социальное казначейство» помогает россиянам подать заявку на выплаты, не выходя из дома

    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Система «Социальное казначейство», о которой говорилось на встрече президента с главой Минтруда, серьезно облегчит жизнь граждан во время оформления пособий, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым.

    «На встрече большое внимание было уделено системе «Социальное казначейство». Принцип ее работы можно объяснить на примере единого универсального пособия», – сказала Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель правления общественной организации «Совет Матерей».

    «Раньше, чтобы получить выплату, приходилось собирать справки на работе, в ЖЭК, паспортном столе, детском саду или школе, а также сходить в поликлинику при наличии заболеваний у ребенка. Более того, если выяснялось, что в каком-то документе ошибка или собран не весь пакет, приходилось начинать все сначала», – подчеркивает собеседница.

    «Однако теперь россияне могут подать заявление, не выходя из дома. Для этого потребуется заполнить одну анкету, после чего ответственные службы сами соберут необходимые сведения. Причем решения в 99,5% случаев выносятся в течение 10 дней. Таким образом, ведомство с помощью цифровизации существенно облегчает жизнь наших граждан», – отмечает она.

    «Кроме того, на встрече Путина с Котяковым были затронуты проактивные выплаты, которые назначаются без заявления. Среди прочего, к таким относится материнский капитал. Сертификат выдается автоматически в течение семи дней после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Ответственные службы видят сведения о рождении и данные о его родителях, а затем принимают соответствующее решение», – акцентирует депутат.

    «Также на встрече обсуждали работу министерства в новых регионах. Так, Котяков отметил, что в первую очередь там были созданы отделения Социального фонда. Затем пришли его подразделения, которые способствуют улучшению жизни людей. Кроме того, был затронут важный вопрос выплат местным жителям», – заключила Буцкая.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства рассказал главе государства о развитии инициативы «Социальное казначейство», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны. Отдельно был затронут вопрос работы в новых регионах.

    По словам министра, система «Социальное казначейство» «внедряет простые и понятные для наших граждан механизмы получения тех или иных мер поддержки». Меры, добавляет Котяков, предоставляются либо по заявлению на портале Госуслуг, либо проактивно, при наступлении определенных условий.

    «На сегодняшний день мы на федеральном уровне уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца 2024 года переведем в такой формат еще 29 мер. То есть в принципе на федеральном уровне мы к концу 2024 года закончим внедрение принципа «Социальное казначейство» по всем мерам федеральной поддержки», – подчеркнул министр.

    Котяков отметил, что ярким примером такого механизма или применения такого принципа является единое пособие для детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. Оно назначается через портал Госуслуг. А все необходимые сведения далее собирает Социальный фонд.

    Было уделено внимание и новым регионам. Там, указал министр, использование системы «Социальное казначейство» «временно затруднено в силу того, что базы не оцифрованы, у нас нет единых форматов данных по тем информационным системам, которые там существуют». Поэтому для данных территорий пока действуют особые условия оказания поддержки гражданам.

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    9 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова как часть подготовки к встрече с Путиным

    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова в Пекин как часть подготовки к встрече с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин важным этапом подготовки предстоящего государственного визита в Китай российского лидера Владимира Путина, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Китайский лидер, как информировали на Смоленской площади, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. Он отметил, что двусторонние связи продолжают развиваться, несмотря на непростую ситуацию в мире, и выразил готовность к наращиванию партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

    Также Си Цзиньпин выразил Лаврову соболезнования в связи произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил поддержку России со стороны Китая в борьбе с терроризмом.

    В Кремле ранее заявляли, что визит Лаврова в Китай стоит рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.

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    9 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Достижения Башкирии свидетельствуют об эффективности кадровой политики президента

    Политолог Федорова: Президент высоко отметил работу Радия Хабирова по росту инвестиций и наращиванию объемов строительства жилья

    Эксперт: Достижения Башкирии свидетельствуют об эффективности кадровой политики президента
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин высоко оценил деятельность главы Башкортостана Радия Хабирова в привлечении инвестиций, в решении вопроса обманутых дольщиков, в поддержке семей участников СВО, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Во вторник Путин провел встречу с Хабировым.

    «На меня произвели сильные впечатления слова Хабирова о том, как Башкирия поддерживает свои подшефные территории в новых регионах, в ЛНР, где ведется большой объем строительных работ. Башкортостан уделяет этому очень большое внимание», – рассказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Также президент в положительном ключе отметил деятельность Хабирова в том, что касается текущей работы – роста инвестиций, наращивания объемов строительства жилья. Хабиров отчитался Путину и о полном решении вопроса обманутых дольщиков. К счастью, в Башкортостане и в России в целом проблема обманутых дольщиков уходит в прошлое. У нас такого быть просто не должно. Это наследие мрачных времен», – указала она.

    «Работа Хабирова и сегодняшняя его встреча с главой государства – наглядная демонстрация того, что кадровая политика президента работает как надо, исполнительная власть со своими задачами справляется в целом хорошо. И глава Башкортостана может спокойно идти на следующие выборы, потому что президент высоко оценил его работу. Хотя, конечно, решать судьбу кресла главы Башкирии будут только жители региона», – подчеркнула спикер.

    «Кстати, я думаю, не случайно Путин сегодня еще раз акцентировал внимание на том, что общение с людьми, встречи с жителями региона должны быть постоянными, а не только в жаркие электоральные периоды. В целом все главы регионов сейчас это понимают. И Хабиров не исключение. Я немножко слежу за его соцсетями – есть ощущение, что его работа по коммуникации с людьми выстроена на должном уровне», – резюмировала Федорова.

    Во вторник президент Владимир Путин провел встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. По его словам, «Башнефть» и «Газпром-нефтехим-Салават» реализуют ряд инвестпроектов в нефтехимии. Глава республики рассказал, что сейчас в регионе функционирует пять территорий социально-экономического развития, особая экономическая зона, эффективно работает Фонд развития промышленности. Он также сообщил о договоренностях с главой Ростеха Сергеем Чемезовым о начале проектных работ по созданию станкостроительного кластера. Уже в первой половине 2026 года ожидается литье станины для станков, которые сейчас покупаются в Белоруссии.

    Кроме того, Хабиров отчитался о том, как республика поддерживает СВО: «Сейчас служат и проявляют себя батальоны имени Шаймуратова, Доставалова. Создан полк «Башкортостан». В республике 39 мер поддержки семьям участников СВО, они все с деньгами. За два года мы направили на поддержку более 7 млрд рублей. На нашу подшефную территорию – Красный Луч в ЛНР – мы перевезли асфальтовый завод».

    Говоря о жилом строительстве, глава региона сообщил: к 2030 году в республике должны строить 4 млн кв. м жилья, но уже «подошли» к 3,3 млн кв. м. Также в Башкирии решили проблему 10 тыс. обманутых дольщиков – из 130 объектов половину построили, а по другой половине сделали выплаты.

    По итогам встречи Путин отметил: у властей Башкирии в целом все получается. «И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми», – пообещал глава государства.

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    10 апреля 2024, 09:00 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

    Tекст: Ольга Никитина

    Мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с праздником Ураза-байрам.

    «Мусульманские организации созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения. Поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вносят большой вклад в укрепление сплоченности нашего народа, сбережение межнационального согласия», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в Telegram-канале Духовного управления мусульман России.

    Президент отметил, что этот праздник олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Он также подчеркнул, что мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся.

    «Праздник разговения» отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан, Ураза-байрам – его татарское название (по-арабски Ид аль-Фитр). Традиция празднования дня разговения ведет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с VII века, напоминает ТАСС.

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    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер

    Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине принят Радой спустя два дня обсуждений. В общей сложности депутаты предлагали свыше 4 тыс. поправок к документу, что и стало причиной промедления. В чем заключаются особенности закона и как его принятие скажется на ходе СВО? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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