Лавров счел недопустимым коллективное наказание палестинцев за действия ХАМАС

Лавров заявил о недопустимости использования атаки ХАМАС на Израиль как предлога для коллективного наказания палестинцев

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается на сайте министерства, Лавров принял специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

Они обсудили палестино-израильский конфликт. На фоне «гуманитарной катастрофы» в секторе Газа Лавров и Веннесланд призвали к перемирию, подчеркнув, что необходимо освободить заложников и обеспечить «доступ ко всем пострадавшим и нуждающимся».

Также обсуждалось возобновление мирного процесса после завершения «горячей фазы» конфликта. Лавров и Веннесланд заявили, что нет альтернатив созданию Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, Лавров и Веннесланд поговорили о напряженности между Израилем и Ливаном, о ситуации в Красном море, а также о «произвольных израильских атаках по территории Сирии».

Напомним, ситуация в регионе резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в секторе Газа.