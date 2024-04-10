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Специалисты РКК начали оказывать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области
Специалисты по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК) из Центрального аппарата, Воронежской, Самарской областей и Республики Татарстан прибыли в Оренбургскую область для оказания помощи пострадавшим от паводка. Нуждающимся оказывается первая психологическая помощь, а также адресная помощь по индивидуальным запросам.
Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений. Уровень воды в Оренбуржье продолжает повышаться. В регионе более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков подтоплены. В пунктах временного размещения находится более 1,5 тыс. человек, в том числе более 260 детей. Также в специальных медицинских ПВР размещены больше 130 пациентов из медицинских организаций, попавших в зону затопления, говорится на сайте РКК.
В оперативном резерве на месте также находятся профильные специалисты из Республики Башкортостан и Свердловской области. В случае необходимости они также будут привлечены к работе по помощи пострадавшим.
«Наши специалисты в координации с администрацией Орска и правительством Оренбургской области на месте уточняют потребности пострадавших и оказывают им помощь. В частности, оказывается адресная помощь – продуктами питания, средствами гигиены и по индивидуальным запросам. Кроме того, в скором времени мы сможем доставить 20 тонн воды, а также гигиенические и продуктовые наборы. Также специалисты РКК оказывают нуждающимся первую психологическую помощь и психосоциальную поддержку», – сказал председатель РКК Павел Савчук, отметив, что особенно в помощи нуждаются те, кто проживает не в ПВР, а остановился у родственников и относится к уязвимым категориям.
По его словам, пункты временного размещения хорошо оснащены всем необходимым, но РКК дополнительно передаст в них 32 единицы бытовой техники.
«Наше региональное отделение в Оренбурге уже собрало на оказание помощи 15 203 439 рублей, а Российский Красный Крест с конца прошлого года принимает пожертвования в свой Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации. Он позволяет дополнительно аккумулировать необходимые ресурсы для быстрого и эффективного реагирования на бедствия, накапливать финансовые резервы, гуманитарную помощь, оснащать склады необходимой техникой, а команды реагирования на ЧС – инвентарем и обмундированием. Средства направляются на помощь пострадавшим от ЧС по всей стране, в том числе и на закрытие потребностей пострадавших от паводка в Оренбургской области», – добавил Савчук.
Кроме того, РКК закупил и распределит в ближайшее время среди нуждающихся дополнительно 500 продуктовых и 500 гигиенических наборов. Волонтеры РКК также помогают в эвакуации людей из мест затопления (уже оказана помощь 28 пострадавшим), а также оказывают первую помощь.