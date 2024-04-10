Вода в реке Урал достигла отметки 1000 сантиметров у Оренбурга

Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться

Губернатор Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться

Tекст: Валерия Городецкая

Паслер заявил, что в реке Урал уровень воды поднялся выше опасной отметки, «составив 931 см». «Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», – приводит его слова ТАСС.

Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.

Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.