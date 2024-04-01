Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Площадь пожара на предприятии в Екатеринбурге выросла до 4 тыс. кв. метров
На территории лакокрасочного цеха в Екатеринбурге начался пожар, площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, к ликвидации привлекли 52 человек и 17 единиц техники, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Между тем в пресс-службе Уралмашзавода (УЗТМ) уточнили, что пожар произошел на объекте, не принадлежащем этому предприятию. Объект находится далеко от производственных объектов УЗТМ.