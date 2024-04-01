Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
ВС России уничтожили в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций украинских войск, авиацией 11-й армии и БПЛА группировки войск «Восток» в Гуляйполе был уничтожен важный для боевиков ВСУ мост, через который шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области.