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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украина стала «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    22 комментария
    1 апреля 2024, 11:56 • Новости дня

    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе

    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций украинских войск, авиацией 11-й армии и БПЛА группировки войск «Восток» в Гуляйполе был уничтожен важный для боевиков ВСУ мост, через который шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области.

    1 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

    По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».

    Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».

    По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».

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    31 марта 2024, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием  и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, передает ТАСС. Там добавили, что в результате удара нарушена работа предприятий ОПК . Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    1 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские десантники заняли лесополосу к востоку от лиственного леса и подошли к Часову Яру на расстояние 650 метров, сообщают военкоры.

    К городу приближается 98-я ивановская дивизия ВДВ, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск.

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    31 марта 2024, 16:31 • Новости дня
    За сутки российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны России.

    Также в ведомстве добавили, что за сутки сбиты 23 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены.

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    1 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Кимаковский: Несколько стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под контроль несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовики при поддержке ВКС, артиллерии и расчетов FPV-дронов смогли взять под контроль несколько стратегически важных и перспективных укрепрайонов ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    1 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

    По его словам, он пошел за молоком, когда его остановили и вручили повестку, при этом в военкомате его медсправки затерялись и мужчина с микроинсультами, проблемами с ногами и травмой головы попал в армию.

    Мерва рассказал, что подготовка перед отправкой на передовую проходила в поселке Ольгополь Винницкой области, куда приехали два иностранных инструктора, которые показали, как накладывать турникеты, и через два дня уехали, передает РИА «Новости».

    Подразделение Мервы перебросили под Авдеевку, где на них начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе.

    Он рассказал, что во время отхода у него были отморожены, он отстал, запутался в колючей проволоке и сдался.

    Мерва также заявил, что их не подготовили, отправили в мясорубку, ничему не научили.

    «Я не хотел воевать. Решение Зеленского о мобилизации неправильное», –добавил он.

    Ранее пленный ВСУ рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley.

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    1 апреля 2024, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО России перехватили два дрона над Белгородской областью

    Российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

    Пресечены попытки киевского режима совершить атаки c применением беспилотников по объектам на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне вечером также сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 10:08 • Новости дня
    Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.

    Шойгу выразил военным благодарность за образцовое выполнение задач, а также пожелал новых успехов в военной службе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России», – сказал министр обороны, пожелав военнослужащим победы.

    На прошлой неделе Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

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    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

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    1 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    «Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    1 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин предложил учредить нагрудный знак для волонтеров СВО

    Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин предложил «Народному фронту» (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи участникам СВО и их семьям.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.

    В марте Путин пообщался с волонтерами, которые собирались поехать в Авдеевку, и призвал их сделать все для поддержки людей.

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    1 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Дрон ВСУ повредил многоэтажный жилой дом в Новой Каховке

    Дрон ВСУ повредил многоэтажный жилой дом в Новой Каховке, жертв нет

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном атаковали жилой девятиэтажный дом в Новой Каховке Херсонской области, повреждены квартиры, пострадавших нет, сообщил глава Новокаховского городского округа Виталий Гура.

    В результате атаки повреждено остекление и стены в квартирах на верхних этажах, но жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

    Ранее при атаке дроном ВСУ белгородского села Долгое была повреждена ЛЭП.

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    1 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по мосту в Гуляйполе осложнит логистику ВСУ на Запорожском направлении. Обходные маршруты поставок сохраняются, однако на их прохождение требуется гораздо больше времени. Восстановить разрушенную конструкцию в ближайшее время не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе.

    «Мост в Гуляйполе являлся крайне важным элементом логистики ВСУ на Запорожском направлении. С его помощью противник регулярно осуществлял переброску солдат. Разрушение конструкции существенно ослабит транспортные возможности украинской армии и позволит нашим бойцам активнее продвигаться», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Однако этот мост не являлся единственной артерией снабжения местной группировки ВСУ. До сих пор сохраняется большое число обходных путей. Логистика осуществляется на объездных и по полям. Вместе с тем успешное функционирование армии возможно лишь при условии поддержания ритмичности поставок всего необходимого. Путь через мост в Гуляйполе использовался офисом Зеленского давно. Теперь же ВСУ придется искать более сложные маршруты, из-за чего часть необходимых грузов будут доходить с опозданием», – подчеркивает собеседник.

    «Мост был разрушен при помощи авиаударов. Он получил значительные повреждения. Несколько десятков метров дороги полностью отсутствуют. К тому же у основания конструкции разрушены несущие опоры. Восстановить его в короткие сроки не получится. Необходимы длительные инженерные и строительные работы, на которые у противника нет времени», – акцентирует эксперт. Резюмируя, Рогов усомнился в том, что ВСУ смогут оперативно отремонтировать мост, поскольку объект находится в зоне досягаемости военных ВС РФ.

    Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов. По его словам, конструкция была поражена ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток». Он подчеркнул, что мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций в рядах противника.

    Между тем ВС РФ продолжают активную работу на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Так, российские военные значительно улучшили здесь тактическое положение. В частности, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.

    Кроме того, вблизи Приютного ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери украинской армии на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы (М777 и М198 производства США). Также был ликвидирован и склад боеприпасов ВСУ.

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    1 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские военные на Донецком направлении заняли более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения Южной группировки на этом направлении улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Новодмитровки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 510 человек, три танка, четыре бронемашины, включая американский БТР М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены две РСЗО, шесть САУ, включая польскую Krab, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Ликвидированы 11 складов с боеприпасами ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Комсомольского, Малиновки (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР).

    ВСУ потеряли свыше 120 человек, три танка, две бронемашины и два пикапа. Поражены САУ Krab, две американских гаубицы М777, машина ЗРК «Стрела-10» и склад боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Ямполовки и Терн в ДНР. Там украинские военные потеряли до 30 человек, две БМП и польскую САУ Krab.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны у Новотягинки (Херсонская область) и Доброй Надии (Днепропетровская область).

    Украинская сторона на этом направлении потеряла до 50 человек, пять машин, две гаубицы Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300. Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников у Харькова.

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    1 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    Российская ПВО сбила Су-27 Воздушных сил Украины в ДНР

    Минобороны: Российская ПВО сбила Су-27 Воздушных сил Украины в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны ВС России около Райского Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, всего за сутки ВС России перехватили 228 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

    Всего с начала СВО уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18179 беспилотников, 495 ЗРК, 15670 танков и других бронемашин, 1261 боевая машина РСЗО, 8611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20476 спецтехники.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила украинский МиГ-29 около села Красноармейск в ДНР.

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